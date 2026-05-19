ด่วน! ปิดถนนเพชรเกษม 1 ช่องจราจร แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ด้าน นอ.ตะกั่วป่า สั่งเร่งระบายน้ำด่วน

พังงา – ฝนตกหนักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังพังงา ย่านเขาหลัก ต่อเนื่องตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำท่วมผิวจราจรบนถนนเพชรเกษม ต้องปิดการจราจร 1 ช่องทาง ด้านนายอำเภอสั่งเร่งระบายน้ำ
หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องแต่ช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำรอระบาย สูงประมาณ 40 เซนติเมตร บริเวณถนนเพชรเกษม ในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ช่วงหนองมูลตะกั่ว ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถขับผ่านได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่กู้ภัย จึงได้ทำการออกอำนวยความสะดวก และปิด 1 ช่องจราจร พร้อมเบี่ยงการเดินรถ
ต่อมาเมื่อเวลา 10.10 น.วันนี้ (19 พ.ค.69) นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสุดเกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วน
โดยเบื้องต้น ได้มีการเรียกประชุมวางแผนการรับมือเอาไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอก หรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แต่เนื่องจากฝนที่มาเร็ว ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ตามแผนที่วางเอาไว้