จับแก๊ง “อส.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน” แต่งเครื่องแบบ ปล้นแรงงานเมียนมา ยกตู้เซฟ เงิน-ทอง โฉนดที่ดิน

ชุมพร - ชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร-ภาค 8 ตามแกะรอยจับแก๊ง จับ อส.แก๊งปล้นแรงงานต่างด้าว หลังร่วมกัย ผช.ผญบ. แต่งเครื่องแบบอ้างชุดปฏิบัติการตรวจยาเสพติด จับ 5 ชีวิตแรงงานต่างด้าวขังหลังบ้าน ก่อนยกตู้เซฟ ฉกสร้อย แหวน ทองคำ
จากกรณี เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา ร.ต.ท.อาทิตย์ ธรรมกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจบุกปล้นบ้านพักแรงงานชาวเมียนมา เลขที่ 221 ม.17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ พบผู้เสียหายชาวเมียนมารจำนวน 5 คน อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจ มีนางตาล ตาล เมี๊ยะ โดยให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าขณะที่ญาติๆของตนกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านรวม 5 คน ได้มีรถยนต์กระบะ 4 ประตู โตโยต้า สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับเข้ามาจอดด้วยท่าทีพิรุธ จากนั้นกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 5 คน แต่งกายเลียนแบบชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของตำรวจ ตชด. ขอตรวจสอบเรื่องยาเสพติดติด ก่อนจะสวมรอยเป็นโจรเข้า รื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านอย่างใจเย็น โดยเป้าหมายหลักคือ "ตู้เซฟ" ซึ่งคนร้ายตรงเข้ายกตู้เซฟดังกล่าวทันที โดยภายในมีเงินสดจำนวน 102,000 บาท ต่างหูทองคำ 6 คู่ แหวนทองคำ 2 วง น้ำหนักรวมประมาน 1 บาท และเม็ดพลอยมูลค่าหมื่นกว่าบาท และโฉนดที่ดินในประเทศพม่า" อีกจำนวน 6 ฉบับรับจำนองมาจากแรงงานชาติเดียวกัน ใบเกิดของบุตร ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการทำมาหากิน
อย่างไรก็ตามหลังรับแจ้ง ตำรวจสามารถรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา 3 ราย เป็น อส. 2 ราย และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย โดยล่าสุดเมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 18 พ.ค.69 ตำรวจชุดสืบสวนภูธร ภ.จว.ชุมพร ร่วมกับชุดสืบสวนภาค 8 สามาถจับกุม นายอนุชาหรือน๊อต อส.สำรอง จังหวัดชุมพร เป็นชุด “ฉก.โชคชัย ” เจ้าของรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมรถยนต์กระบะโตโยต้าสี่ประตูสีดำ ทะเบียน กท 9557 ชุมพร เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบที่เซฟเฮ้าส์แห่งหนึ่ง เบื้องต้น นายอนุชา หรือน๊อต ให้การรับสารภาพและซัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งทั้งหมด ส่วนตัวเองเหมือนตกกระไดพลอยโจน เพราะตามเพื่อนไปโดยไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุปล้นในครั้งนี้
ต่อมาเวลา 21.30 น.เจ้าหน้าที่ตามจับกุมผู้ต้องหารายที่ 2 ที่ถูกออกหมายจับ คือ นายสันติพล หรือกล้า อส.อำเภอละแม เป็นชุด ฉก.โชคชัย เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามจับกุมได้ที่บ้านพักในท้องที่อำเภอละแม จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่แยกไปสอบสวนที่ สภ.ท่าแซะ เบื้องต้นนายสันติพล ยังให้การปฏิเสธไม่รู้เห็นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการดังกล่าว
ส่วนผู้ต้องหารายที่ 3 ตามหมายจับ คือ นายเฉลิมพล หรือเมย์ อส.จังหวัดชุมพร(ฉก.โชคชัย) อยู่ระหว่างหลบหนี
ผู้ต้องหารายที่ 4 เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้ว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ระหว่างรวบรวบหลักฐานขอหมายจับ เบื้องต้นหลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เจ้าหน้าที่ได้ไล่ล่าติดตามประกบตัวไว้แล้ว
สำหรับผู้ต้องหารายที่ 5 ยังไม่ทราบชื่ออยู่ระหว่างขยายผลรวบรวบหลักฐาน เพื่ออกหมายจับต่อไปแล้ว