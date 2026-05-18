กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เตรียมจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน 22 ปี ไฟใต้ มุ่งสู่พื้นที่ปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภาจับมือสถาบันพระปกเกล้า และ ม.อ.ปัตตานี เตรียมจัดเวทีเสวนาใหญ่ถอดบทเรียน 22 ปี ไฟใต้ 20 พ.ค. นี้ เพื่อหาทางออกจากความรุนแรง มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสันติสุขยั่งยืน สอดรับนโยบายรัฐบาลอนุทิน 2 และกองทัพ
วันนี้ (18 พ.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 22 ปี ซึ่งรัฐบาลและกองทัพยังไม่ประสบความสำเร็จในการดับไฟใต้ แม้ว่าจะมีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 600,000 ล้านบาท มีผู้คนเสียชีวิตทั้งตำรวจ ทหาร พลเรือน พระสงฆ์ และประชาชนกว่า 7,000 คน และที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพอีกเกือบ 20,000 คน
ล่าสุดกองกำลังติดอาวุธ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น มีการยิงเจ้าหน้าที่ ยิงรถยนต์บนถนนสายยะลา-เบตง ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน มีการวางระเบิดต่อกำลังพลที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และล่าสุดคือการวางระเบิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้ง 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี, จะนะ ยังไม่มีพื้นที่ของความปลอดภัย และยังมองไม่เห็นการสร้างสันติสุขที่ถาวร ยั่งยืน
ดังนั้น ในวันที่ 20 พ.ค. 2569 คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ซึ่งมีนายสมบูรณ์ หนูนวล เป็นประธาน กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา จึงได้จัดเวทีเสวนา เพื่อถอดบทเรียนของไฟใต้ในรอบ 22 ปี โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหาทางออกจากความรุนแรงของไฟใต้ และสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน โดยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสองสถาบันที่มีส่วนในการทำงานด้านการสร้างสันติสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในปัญหาของไฟใต้ อาทิ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อ 13 ปีที่ผ่านมา นายกัณวีย์ สืบแสง ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี และบุคคลอื่นๆ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา
มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา และอดีต ผช.ผบ.ทบ. และอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนา และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม ประชาชน ผู้สนใจ และบุคคลต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออกจากความรุนแรงของไฟใต้ และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น
การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอนุทิน 2 ที่มีการผลักดันการแก้ปัญหาของไฟใต้ และนโยบายของกองทัพที่ต้องการให้มีการดับไฟใต้ในปี 2579 เพื่อการถอนทหารบางส่วน และมอบภารกิจในการรักษาความสงบให้แก่กองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนของฝ่ายปกครอง หรือชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และอาสาสมัครทหารพราน ที่ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ และรัฐบาลมีการตั้งหัวหน้าการพูดคุยคนใหม่ คือ นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขกับขบวนการบีอาร์เอ็น ที่มีตัวแทนรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก และมีการแต่งตั้งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของไฟใต้
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกองกำลังของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่นำกำลังบางส่วนจากกองทัพภาค 1 ภาค 2 และหน่วยรบพิเศษจากศูนย์สงครามพิเศษ เข้ามาปฏิบัติการ ทั้งในเรื่องการทำลายการบ่มเพาะ และการจัดการกับกองกำลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ตั้ง “มหาดไทยส่วนหน้า” เพื่อให้การบูรณาการระหว่างกองทัพ และฝ่ายปกครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้นการจัดเวทีเสวนาเพื่อการถอดบทเรียน 22 ปี ไฟใต้ในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เชื่อมั่นว่าจะเป็นทางออกในการดับไฟใต้ ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความสันติสุขที่ยั่งยืน ตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดใน 22 ปีที่ผ่านมา และเรียนเชิญผู้สนใจที่จะร่วมเวลาเสวนาในครั้งนี้ เข้ารับฟัง และแสดงความคิดเห็นได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ และเวที ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 15.00 น. ของวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569