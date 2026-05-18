รวบคาด่านภูเก็ต หนุ่มรัสเซียลอบขนไอซ์กว่าครึ่งโล จากพัทยาเข้าภูเก็ต แถมยาเสพติดอีกหลายชนิด

ศูย์ข่าวภูเก็ต - รวบคาด่านตรวจภูเก็ต หนุ่มรัสเซีย ผันตัวเองเป็นพ่อค้ายาเสพติด ลักลอบซุกไอซ์ กว่าครึ่งกิโล พวงเฮโรอีน ยาเค นั่งรถทัวร์ข้ามจากพัทยา เข้าภูเก็ต แต่ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่รวบได้พร้อมของกลางคลังยาเสพติดหลายชนิด
วันนี้ (18พ.ค.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย พ.ต.ท.รัชภาส บัวแก้ว รองผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย พ.ต.ท.สมเกียรติ หวันเต๊ะ สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย เจ้าหน้าที่ชุดด่านตรวจ และ ชุดสืบสวน สภ.ท่าฉัตรไชยได้ร่วมกันจับกุม MR.GORSKII อายุ 29 ปี สัญชาติ รัฐเซีย พร้อมด้วยของกลาง
ยาไอซ์ จำนวน 564.74 กรัม ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมฟีโดรน (Mephedrone) จำนวน 471.92 กรัม เฮโรอีน จำนวน 129.8 กรัม ยาอีหรือเอ็กซ์ตาซี (Ecstasy) จำนวน 51 กรัม ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 แอมเฟตามีน (Amphetamine) จำนวน 54.6 กรัม วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เคตามีน (Ketamine) จำนวน 582 กรัม โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง 8.Macbook จำนวน 1 เครื่อง 9.เงินสด จำนวน 11,320 บาท โดยพบของกลางภายกระเป๋าสะพาย สีแดง-ดำ จำนวน 1 ใบ ภายในบรรจุก้อนพลาสติกสีเข้ม จำนวน 2 ก้อน ซึ่งถูกจับคา ด่านตรวจภูเก็ต ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคง จ.ภูเก็ต (ฝั่งขาเข้า) กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ได้มี รถโดยสารประจำทาง ภูเก็ต-พัทยา มุ่งหน้ามายังด่านตรวจ เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้จอดเพื่อตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติพบ MR.GORSKII เป็นผู้โดยสารรถคันดังกล่าว ลักาณะมีพิรุธ มีกริยาท่าทางลุกลี้ลุกลน กระวนกระวายผิดปกติ แสดงอาการตกใจเมื่อเจอเจ้าหน้าที่ พยายามนั่งใช้เท้าผลัก/เตะกระเป๋าซึ่งอยู่ใต้ที่นั่งที่ MR.GORSKII ให้เคลื่อนออกไปด้านหลัง เพื่อให้ห่างตน อาจมีเหตุอันควรต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง และไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
เจ้าหน้าจึงทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นพบของกลางตามรายการดังกล่าวข้างต้น และชุดสืบสวน สภ.ท่าฉัตรไชย ได้ดำเนินการขยายผลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อ กล่าวหาว่า “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”ควบคุมตัวผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนสภ.ท่าฉัตรไชย ดำเนินคดีตามกฎหมาย