ม.อ. เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ผลงาน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ Idea Tank อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญกับการผลักดันผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือยกระดับธุรกิจเดิมให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการ คุ้มครอง ส่งเสริม และผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เปิดตัวในครั้งนี้ เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตให้เอกชนใช้สิทธิ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
บริษัท เซลล่า โซลูชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนของเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินในรูปผงแห้งที่ละลายน้ำได้” โดยมีผู้ประดิษฐ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัท อินโนเทค เวลธฮ์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์แผ่นเข็มขนาดไมครอนแบบสลายตัวได้” โดยมีผู้ประดิษฐ์คือ คุณจุลินทิพย์ พุทธวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคเอกชน สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนำผลงานวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน