มั่นใจได้! จนท.สนธิกำลังคุมเข้มเส้นทางรถไฟสายใต้ ต้อนรับเปิดภาคเรียนวันแรก

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟสายใต้ ต้อนรับวันเปิดภาคเรียนวันแรก ขณะที่นายสถานีรถไฟตันหยงมัส ยืนยันความพร้อมระบบอาณัติสัญญาณและเครื่องกั้น มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร
วันนี้ (18 พ.ค.) บรรยากาศจากสถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟหลักและศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจังหวัด พบว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมาใช้บริการรถไฟโดยสารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกสบาย
ขณะที่การการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในช่วงเปิดภาคเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้วางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีคอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ขึ้นปฏิบัติหน้าที่คอยตรวจตราบนขบวนรถไฟอย่างละเอียดตลอดเส้นทาง ทั้งขบวนขาขึ้นและขาล่อง
นอกจากนี้ ในส่วนของเส้นทางภาคพื้นดิน ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้จัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเดินเท้าและตรวจสอบรางรถไฟ รวมถึงจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมทั้งสองข้างทางอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ด้าน นายวิมล พรหมจรรย์ นายสถานีรถไฟตันหยงมัส เปิดเผยว่า ทางสถานีได้กำบดูแลความปลอดภัยและการเดินรถไฟสายใต้ระยะไกลอย่างใกล้ชิด โดยมีการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงตลอดเวลา พร้อมกันนี้ในเรื่องของระบบเครื่องกั้นถนนของสถานีรถไฟตันหยงมัส ซึ่งปัจจุบันมีระบบรองรับ 2 รูปแบบ คือ 1.ระบบเครื่องกั้นอัตโนมัติ และ 2.ระบบเครื่องกั้นประเภทควบคุมจากสถานี โดยยืนยันว่าเครื่องกั้นทั้ง 2 ระบบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้งานได้ตามปกติ และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เลย
ทั้งนี้นายสถานีรถไฟตันหยงมัสเน้นย้ำถึงมาตรการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกั้นในพื้นที่อย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่หรือซ้ำรอยอุบัติเหตุใหญ่เหมือนเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพร้อมรองรับการเดินทางของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์