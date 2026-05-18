ตกใจกันทั้งตลาด! หนุ่มหาดใหญ่เมายาชักปืนออกมาโชว์ขึ้นลำกล้องพร้อมยิงใส่ชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชายหนุ่มชักปืนออกมาเดินถือโชว์พร้อมกับขึ้นลำกล้องพร้อมยิงใส่ชาวบ้าน กลางตลาด ริมถนนรัถการ ตรงทางแยกเข้าถนนประชาอุทิศ เขต ทน.หาดใหญ่ ล่าสุด ชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ตามจับได้แล้วพบว่าเมายา ส่วนปืนเป็นปืนบีบีกันอัดแก๊ส
วานนี้ (17 พ.ค.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดขณะชายคนหนึ่งชักปืนออกมาเดินถือโชว์อยู่ริมถนนรัถการ ตรงทางแยกเข้าถนนประชาอุทิศ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา และยังชักปืนออกมาขึ้นลำพร้อมยิงต่อหน้าผู้คนที่ยืนซื้อของอยู่ตามร้านค้า เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นตลาดสดและย่านการค้าของเมืองหาดใหญ่ สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านจากพฤติการณ์ของชายคนนี้และได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่ว่ายังไม่พบตัว
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯพ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.และร.ต.อ.ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส.ฯ ได้ลงพื้นที่เร่งหาตัวชายคนนี้ เพราะชาวบ้านไม่สบายใจกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
จนกระทั่งไปพบตัวยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอย 1/1 ถนนรัถการ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเป้าหมายที่มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วย จึงจับกุมตัวเอาไว้ ทราบชื่อ นายคฑาวุธ พูลสุวรรณ อายุ 20 ปี หรือเปา พร้อมกับปืน 1 กระบอกเป็นปืนบีบีกันอัดแก๊ส ซึ่งถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับปืนกล๊อคขนาด 9 มม.จริงๆ
ตอนไปพบตัวตำรวจก็ดูแล้วออกอาการดีดเหมือนกับคนเล่นยา จึงพาไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลเป็นบวกมีสารเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภทยาบ้ายาไอซ์ และก็ยอมรับสารภาพว่าเมื่อ 2 วันที่แล้วเสพยามา
ส่วนเรื่องที่พกปืนบีบีกันกระบอกนี้เที่ยวไปเดินโชว์อยู่ใน ก็ขอโทษชาวบ้านที่ทำให้เข้าใจผิด ปืนกระบอกนี้พบเจอก็เลยพกติดตัวเล่น วันนั้นเล่นยาด้วยก็เลยเดินชักปืนออกมาโชว์พร้อมกับขึ้นลำเหมือนกับปืนจริงๆ ที่ทำไปเพราะคุมตัวเองไม่ได้และของขึ้น ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะกลัว
ด้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตอนนั้นยืนซื้อของอยู่ก็มีชายคนนี้เดินถือปืนมายืนใกล้ๆ พร้อมกับขึ้นลำกล้องใส่ตน ตกใจมากเพราะคิดว่าปืนจริงๆ จึงได้แจ้งตำรวจ แต่ว่าชายคนนี้ก็เดินหนีไป
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหา นายคฑาวุธ เสพยาเสพติดให้โษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายโดยผิดกฎหมาย ส่วนนายคฑาวุธก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายที่ทำให้หวาดกลัว จากนั้น ตำรวจได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดี