ระทึก! เกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุกพ่วงลาก 18 ล้อ โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

พัทลุง - เกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุกพ่วงลาก 18 ล้อ โดยไฟกำลังลุกไหม้ช่วงล้อด้านล่าง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ ก่อนให้รถน้ำรถดมฉีดน้ำกว่า 20 นาที จึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมพัทลุง-หาดใหญ่ ท้องที่ ม.7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
วันนี้ (17 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกพ่วงลาก 18 ล้อ โดยเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมพัทลุง หาดใหญ่ ตรงบ้าน กม.42 ฝั่งขาล่อง ท้องที่ ม.7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมรถน้ำจากเทศบาลตำบลโคกม่วง 1 คัน
ในที่เกิดเหตุ ไฟกำลังลุกไหม้พ่วงลากช่วงหลังของรถสิบล้อหมายเลขทะเบียน 81-1720 พัทลุง โดยไฟกำลังลุกไหม้ช่วงล้อด้านล่าง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนเพราะหวั่นรถที่ใช้สัญจรจะได้รับอันตราย ก่อนให้รถน้ำรถดมฉีดน้ำกว่า 20 นาที จึงสามารถควบคุมไฟไว้ได้ พบรถพ่วงลากได้รับความเสียหาย
จากการสอบถาม นายฐานนันท์ นวลศรี อายุ 38 ปี คนขับรถบรรทุกพ่วงลาก ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะขับรถบรรทุกพ่วงลากบรรทุกหินบดมาจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อไปส่งบริเวณ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุขณะที่กำลังขับอยู่ ได้เห็นมีไฟลุกไหม้ตรงล้อด้านท้ายของพ่วง ก่อนชะลอรถลงมาดูพบว่าไฟกำลังลุกไหม้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ถอดพ่วงลากออกไปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือดังกล่าว