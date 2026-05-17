เงียบเหงา! เครื่องบินตรังแทบไร้ผู้โดยสารเหตุจากตั๋วแพง

ตรัง - ภาพบรรยากาศภายในเครื่องบินลำหนึ่งที่แทบจะไม่มีผู้โดยสารเลย ขณะบินมายัง จ.ตรัง ผู้คนแห่เข้าไปสะท้อนปัญหามองส่วนหนึ่งมาจากตั๋วแพง จนต้องหันไปใช้บริการที่จังหวัดข้างเคียงแทน
วันนี้ (17 พ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “Prapon Viraponsawan” ได้โพสต์ภาพขณะเดินทางกลับมายังจังหวัดตรังโดยสารการบินหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าบรรยากาศภายในเครื่องบินลำนั้น มีที่นั่งโดยสารเกือบจะว่างเปล่า หรือแทบจะไม่มีผู้คนนั่งโดยสารมาเลย พร้อมระบุข้อความด้วยว่า “วันหยุด… คนเดินทางมาตรัง… ก็หยุด! เห็นใจสายการบินที่แบกต้นทุน ภาวนา… อย่าให้ลดเที่ยวบินเลย! นายหัวครับ… อย่าเคยชินกับสิ่งที่เกิดขึ้น... ความจริงที่ต้องชวนกันคิดใหม่แบบประณีตครับ”
โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา เช่น เมื่อก่อนนั่งบ่อย ตอนนี้เลิกค่ะ ตั๋วแพงมาก ยิ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ ยิ่งแพง 3 เท่า คนเปลี่ยนไปนั่งรถทัวร์ รถไฟ กันหมด ไปขึ้นกระบี่ก็เยอะ, ตั๋วแพงเกิน ใครจะนั่ง คนไปขึ้นกระบี่หมด สายการบินก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลย, ไปเที่ยวจีน เวียดนาม ดีกว่าตรังเยอะ ค่าใช้จ่ายพอกัน, ผู้ใหญ่ที่บริหารที่นั้นทำอย่างไรให้คนไทยทั้งประเทศ และคนที่เป็นคนตรังจริงๆ มาลงทุนทำอะไรในตรังให้มากกว่านี้ครับ ตรังเป็นจังหวัดที่ดีมาก แต่ขาดอะไร ผมไม่ทราบ แรงจูงใจการเติบโตมีน้อยมากครับ เทียบกับความเติบโตกับจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดที่นักการเมืองเขาทำเพื่อจังหวัดเขาจริงจัง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มองตรงกันว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้ช่วงนี้มีผู้ใช้บริการเครื่องบินที่จังหวัดตรังน้อย เนื่องจากตั๋วโดยสารมีราคาแพง บางครั้งก็มีราคาสูงกว่าจังหวัดข้างเคียงมาก เช่น ขึ้นลงที่จังหวัดตรัง ราคาที่นั่งละ 3,000 บาท แต่ขึ้นลงที่จังหวัดข้างเคียง ราคาที่นั่งละ 1,200 บาท ทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งยอมเดินทางไปขึ้นลงเครื่องบินในจังหวัดข้างเคียงแทน เพราะประหยัดค่าจ่ายมากกว่า ซึ่งกรณีตั๋วโดยสารเครื่องบินของจังหวัดตรังที่มีราคาแพงนั้น เคยมีการนำเสนอปัญหาไปยังหลายภาคส่วนแล้ว แต่ท้ายสุดก็แก้ไขอะไรไม่ได้