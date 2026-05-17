จังหวัดสงขลาประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมใช้หลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาบูรณาการ “สงขลาเมืองมรดกโลก” ขับเคลื่อนโรงเรียน EESD

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก จับมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สงขลา สตูล โดยการนำของ ดร.กฤศรดา มัทวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ “สงขลาเมืองมรดกโลก” สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และขับเคลื่อนโรงเรียนตามแนวคิด Environmental Education for Sustainable Development (EESD) โดยใช้งบประมาณโครงการเพื่อสังคมที่สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. มีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจากจังหวัดสงขลาและสตูล จากโรงเรียนในสังกัด 14 แห่ง รวมประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายชนินทร์ สาครินทร์ รองประธาน มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การนำสงขลาสู่มรดกโลก“ พร้อมกับนายสถาพร สักโก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพม.สงขลา นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวทาง EESD
ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นางสุนันทา สุวรรณะ และนางรัชณีย์ เกื้อเดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นำทำกิจกรรม “นักสืบมรดกเมืองสงขลาผ่านมุมมอง 2 มิติ” เพื่อเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สำคัญของเมืองสงขลา ได้แก่ บ่อยาง เขาแดง–แหลมสน และคาบสมุทรสทิงพระ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ก่อนการจัดทำร่างหลักสูตรเบื้องต้น
นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมวางแผนกับคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู ของโรงเรียนนำร่องในสังกัด สหวิทยาเขตสองทะเล จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เชื่อมโยงองค์ความรู้ “สงขลาเมืองมรดกโลก” สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และขับเคลื่อนโรงเรียนตามแนวคิด Environmental Education for Sustainable Development (EESD) โดยใช้แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของสงขลาในพื้นที่ Tentative List เข้าสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม โดยรายวิชาเพิ่มเติมเน้นที่วิชา IS1 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสงขลา รองรับการประเมิน เพื่อขับเคลื่อนสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในระยะต่อไป