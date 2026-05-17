สุดอลัง “วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต” ร้อยปีแห่งรัก สืบสานประเพณีเพอรานากันปี เป็นครั้งแรกที่มีคู่รัก LGBTIQ+ เข้าร่วม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ส.เพอรานากันประเทศไทย จับมือ อบจ.ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต ภาครัฐ-เอกชน จัด “วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต” ยิ่งใหญ่ เน้นอนุรักษ์และสืบสานพิธีแต่งงานแบบบาบ๋า–เพอรานากัน สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี ครั้งแรกคู่รัก LGBTIQ+ เข้าร่วม
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2569) ณ บ้านหงษ์หยก จังหวัดภูเก็ต สมาคมเพอรานากันประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ ภาคีเครือข่าย จัดงาน “วิวาห์หวานบาบ๋า ภูเก็ต ครั้งที่ 13” ขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานพิธีแต่งงานแบบบาบ๋า–เพอรานากัน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี
โดยมี นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงเขมมวรรณ์ ชูทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันประเทศไทย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนร่วมงานอย่างคึกคัก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมเพอรานากันอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดภูเก็ต
สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความงดงามของขนบธรรมเนียมดั้งเดิม สำหรับในปีนี้ คู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมพิธีจำนวน 5 คู่ เป็นคู่สมรสชาวไทยจำนวน 2 คู่ ต่างชาติ 2 คู่ และ ปีนี้นับเป็นปีแรกที่คู่รัก LGBTIQ+ เข้าร่วม ซึ่งเป็นคู่รักชาวสิงคโปร์ 1 คู่
โดยคู่บ่าวสาว แต่งกายในชุดบาบ๋าสีสันวิจิตร ทั้งชุดเจ้าสาวที่ปักลวดลายละเอียดประณีต และชุดเจ้าบ่าวในรูปแบบจีน–มลายู สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวบาบ๋า–เพอรานากันอย่างงดงาม โดยเริ่มต้นรวมตัวกันที่โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต ก่อนเคลื่อนขบวนเจ้าบ่าวไปยังบ้านหงษ์หยก หรืออังมอเหลาโบราณ ท่ามกลางเสียงประทัดและบรรยากาศแห่งความยินดีจากญาติมิตรและผู้ร่วมงาน
เมื่อขบวนเดินทางถึงบ้านเจ้าสาว ได้มีการประกอบพิธีต้อนรับตามประเพณีดั้งเดิม ทั้งพิธีกั้นประตูเงินประตูทอง และพิธีรับตัวเจ้าสาว ก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญ อาทิ การไหว้เทพเจ้า ฟ้าดิน และพิธียกน้ำชา หรือ “ผ่างเต๋” เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพิธีวิวาห์แบบบาบ๋า–เพอรานากันที่ยังคงรักษาความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าทางจิตใจไว้อย่างครบถ้วน
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของงาน คือการบันทึกภาพคู่ของบ่าวสาวตามจุดแลนด์มาร์กสำคัญในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมชิโน–โปรตุกีส ถนนสายประวัติศาสตร์ และคฤหาสน์โบราณ ที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตซึ่งหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน
สำหรับ งานวิวาห์หวานบาบ๋า ภูเก็ต ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่คู่รักและผู้ร่วมงาน แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาวบาบ๋า–เพอรานากัน สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาชาติ พร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนชาวภูเก็ต ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมอันทรงเสน่ห์ให้คงอยู่คู่เมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืน