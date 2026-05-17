นักท่องเที่ยว - เด็กเรือ ระทึก หลังเครื่องยนต์เรือยอชต์ดับกลางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักท่องเที่ยว - เด็กเรือ 7 ชีวิต ระทึก! หลังเรือยอชต์ เครื่องยนต์ดับกลางทะเลกะทันหัน อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี เข้าช่วยปลอดภัย
นายแสงสีรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งว่า มีเรือยอร์ชของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลอยลำอยู่กลางท้องทะเล ในเขตอุทยานฯ จึ่งสั่งการให้นายชาญชัย วิเชียรบุตร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเกาะที่ 3 เกาะไม้ไผ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเรือตรวจการณ์และเรือยาง ออกลาดตระเวนค้นหาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
การออกค้นหาผ่านไปประมาณ 30 นาที ได้พบเรือยอร์ช ลำที่ได้รับแจ้ง ลอยลำอยู่หลังเกาะยูง ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ที่พิกัดเอ็น 0474709 อี 0864567 ท้องที่หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเรือยอร์ชสีขาวชื่อไฟร์เบิร์ด ความยาวของตัวเรือประมาณ 30 เมตร กว้างประมาณ 9 เมตร มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 1 คน นอกนั้นเป็นคนไทยประกอบด้วย กัปตันและเด็กประจำเรือ 4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน เบื้องต้นทราบว่า เครื่องยนต์ของเรือชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ จึงให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน
พร้อมทั้งได้ประสานเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวชื่อฮาเลฟิว 5 ของบริษัท ที่ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มารับนักท่องเที่ยวและคนเรือที่ประสบภัยทางทะเล พร้อมลากจูงเรือยอร์ชเข้าเทียบท่าเรือบ้านเกาะพีพีดอนได้อย่างปลอดภัย ทั้งนักท่องเที่ยวและเรือ โดยใช้เวลานานเกือบ 3 ชั่วโมง