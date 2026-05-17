เจ้าเหน้าที่เร่งค้นหา นักท่องเที่ยวสูญหาย 1 ราย หลังเรือคายัคล่ม กลางทะเลอ่าวไร่เลย์ จ.กระบี่

กระบี่ - เจ้าหน้าที่เร่งค้นหา นักท่องเที่ยวสูญหาย หลังเช่าเรือคายัคพายเที่ยวทะเลอ่าวไร่เลย์ จ.กระบี่ แต่ถูกคลื่นซัดจนล่มกลางทะเล ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือปลอดภัย 1 ราย อีก รายสูญหาย
จากกรณี เมื่อวันที่ 16 พ.ค.69 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับแจ้งเหตุเรือคายัคล่ม บริเวณอ่าวไร่เลย์ โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังนักท่องเที่ยวจำนวน 2 คน เช่าเรือคายัคพายออกจากบริเวณอ่าวไร่เลย์ ก่อนถูกกระแสคลื่นลมแรงพัดออกไปไกลจากชายฝั่ง จนเรือพลิกคว่ำกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งไร่เลย์ประมาณ 0.5 ไมล์ทะเล โดยมีเรือผู้ประกอบการเข้าช่วยเหลือได้ทัน 1 ราย ส่วนอีก 1 ราย สูญหาย
ภายหลังได้รับแจ้ง นายแสงสุรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารไร่เลย์ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.6 (เกาะปอดะ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทะเลแหวก เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวไร่เลย์ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กระจายกำลังออกค้นหาทั้งทางทะเลและบริเวณชายฝั่งใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากาศแปรปรวนและคลื่นลมแรง ส่งผลให้การค้นหาในเบื้องต้นยังไม่พบผู้สูญหาย พบเพียงไม้พายเรือคายัคในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังจนกว่าจะพบผู้สูญหาย
หากประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่พบเห็น หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหาย สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 075-656150 หรือทางเพจ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการท่องเที่ยวทางทะเล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ขอความร่วมมือชาวเรือ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากในช่วงนี้ทะเลอันดามันมีสภาพคลื่นลมแรง และอาจเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่
