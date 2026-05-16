ไม่กลัวกล้องวงจรปิด! โจรงัดตู้หยอดเหรียญคาร์แคร์เมืองหาดใหญ่กลางดึกกวาดไป 3,400 บาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - โจรก่อเหตุงัดตู้หยอดเหรียญคาร์แคร์ในเมืองหาดใหญ่แบบไม่กลัวกล้องวงจรปิด ทำทีมาล้างรถก่อนใช้ประแจงัดตู้ กวาดเงินในตู้ไป 3,400 บาท
วันนี้ (16 พ.ค.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงนี้โจรลักเล็กขโมยน้อย ก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ลงทุนทำมาหากินตามปกติทั่วไป
ล่าสุด ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของคาร์แคร์หยอดเหรียญหรือร้านล้างรถหยอดเหรียญว่า มีโจรมางัดแงะตู้หยอดเหรียญคืนเดียวได้เงินไป 3,400 บาท เหตุเกิดแถวสถานี 2 ชุมชนโชคสมาน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อคืนวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา
จากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า คนร้ายไม่ได้กลัวกล้องเลย ไม่ได้อำพรางใบหน้า แค่มองผ่านๆ ว่า ใครเห็นบ้าง ทำทีมาล้างรถแล้วก็ใช้ประแจงัดตู้หยอดเหรียญแล้วใช้มือล้วงเข้าไปหยิบเงินในตู้ จากภาพน่าจะลงมือต่อเนื่อง 2 ครั้งคือช่วงเที่ยงคืนกับช่วงตี 3 และเจ้าของได้เข้าแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ ไว้แล้วเพื่อให้ตำรวจติดตามจับกุม
จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ เป็นรถฮอนด้าเวฟสีขาวดำ ทะเบียน 1 กท 4852 นครศรีธรรมราช เป็นรถที่ระงับการใช้งาน ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่กำลังเร่งติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุ