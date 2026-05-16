คนอื่นก็ต้องไม่ได้! ผัวเก่าวัย 60 หึงอดีตเมียรุ่นเดียวกันบุกยิง 3 นัดเสียชีวิตก่อนลั่นไกตายตาม

สตูล - อดีตผัวหึงโหดบุกยิงอดีตเมีย ประธาน อสม. ดับขณะนำส่ง รพ. ก่อนหนีกลับบ้านตัวเองลั่นไกตายตาม ทิ้งจดหมายลาตาย "ถ้าตัวเองไม่ได้ คนอื่นก็ต้องไม่ได้" เผยประวัติสุดโหด ก่อเหตุซ้ำซากมาตั้งแต่ปี 53 ชาวบ้านเผย "ไม่เหนือความคาดหมาย"
วันนี้ (16 พ.ค.) เกิดเหตุสลดสะเทือนขวัญรับอรุณที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เมื่ออดีตสามีวัย 60 ปี เกิดอาการหึงหวงหน้ามืด บุกยิงอดีตภรรยาดีกรีประธาน อสม. จิตอาสา 3 นัดซ้อน เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขี่รถจักรยานยนต์หนีกลับบ้านพักของตัวเอง ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 1 กิโลเมตร แล้วลั่นไกปลิดชีพตนเองตายตาม หนีความผิด ทิ้งจดหมายลาตายใจความตัดพ้อ “ถ้าตัวเองไม่ได้ คนอื่นก็ต้องไม่ได้” ขณะที่ญาติและชาวบ้านเผย พฤติกรรมระหงระแหงและรุนแรงมานานจนไม่เหนือความคาดหมาย
หลังรับแจ้งเหตุ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงพร้อมด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทรสตูล ร่วมกันเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจำนวน 2 จุด โดยจุดแรกอยู่ที่บริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ซึ่งเป็นจุดที่ นางสมศรี คังฆะมโน อายุ 58 ปี ประธาน อสม. และประธานสตรีหมู่ 9 ถูกบุกยิงเข้าที่หน้าอกจำนวน 3 นัด อาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนจุดที่สอง ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ คือที่บ้านพักเลขที่ 58/1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย เจ้าหน้าที่พบศพนายจบ คังฆะมโน อายุ 60 ปี สภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ 1 นัด เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาด 9 มม. พร้อมปลอกกระสุนตกอยู่ จึงได้บันทึกภาพและเก็บไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบสำนวนคดี
นายอาสิด เทศอาเส็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ทุ่งนุ้ย เปิดเผยว่า คู่นี้หย่าขาดจากกันตามกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่เพราะมีลูกด้วยกัน 2 คน คนโตอายุ 30 กว่าแล้ว คนเล็ก 20 กว่าปี แต่ปัญหาระเหงระแหงยืดเยื้อมาประมาณ 18 เดือนได้แล้ว ฝ่ายชายเป็นคนทำสวนยางสวนทุเรียน นิสัยส่วนตัวคือเป็นคนกินเหล้าเก่ง อารมณ์ค่อนข้างมุทะลุ ดุดัน พอเมาแล้วก็ชอบระแวง หึงหวงอดีตภรรยาคิดไปเองว่าเขาจะมีคนใหม่ ทั้งที่ฝ่ายหญิทำงานจิตอาสา เป็นประธาน อสม. ไม่มีเรื่องพวกนี้เลย
“ในที่เกิดเหตุยังเจอจดหมายเขียนตัดพ้อทำนองว่า ถ้าตัวเองไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้กัน ญาติๆ เองเขาก็พอจะรู้พฤติกรรมอยู่แล้ว เลยไม่ได้เหนือความคาดหมายว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้น" นายอาสิด กล่าว
เพื่อนบ้านใกล้ชิดของฝ่ายหญิง กล่าวว่า ที่ผ่านมาฝ่ายชายมาหาอยู่บ่อยๆ มาหาหลาน เดินเข้าออกปกติก็ไม่เห็นทะเลาะอะไรกันรุนแรงต่อหน้าคนอื่น พอมารู้ว่าเสียชีวิตทั้งคู่แบบนี้ใจหายมาก แต่ถ้าถามว่าเกินคาดไหม ก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่ เพราะเขาสองคนเคยก่อเหตุมีคดีความรุนแรงแจ้งความต่อกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังของ นายจบ ผู้ก่อเหตุ พบว่ามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับภรรยามาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2553 เคยต้องคดีข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วครั้งหนึ่ง ถัดมาเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา ก็มีคดีกระชากสร้อยคออดีตภรรยาจนเป็นคดีความ ก่อนจะมาก่อเหตุสลดอุกอาจรัวยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตและยิงตัวตายตามในปี 2569 นี้ เพื่อปิดฉากปมรักขมและแรงหึงหวงในที่สุด
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมส่งศพผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะส่งมอบให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป