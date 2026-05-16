ร้อง ส.ว.ช่วยตรวจสอบตู้พนันเกลื่อนด่านนอก-เสียภาษีปากระวางที่ปาดังเบซาร์ส่อไม่โปร่งใส

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านร้อง สว.สายสื่อให้ตรวจสอบการให้บริการตู้เกมการพนันที่ด่านนอกและการเสียภาษีปากระวาง ที่ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ส่อจะมีการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
วันนี้ (16 พ.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มสื่อมวลชน เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่เห็นการปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางที่มิชอบในพื้นที่ของเมืองชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ใน 2 เรื่องด้วยกัน โดยขอให้สมาชิกวุฒิสภา นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนและรายได้ของประเทศ
เรื่องแรกมีการร้องเรียนว่า ใน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เมืองเศรษฐกิจ ที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย มีการนำตู้เกมการพนันในรูปแบบต่างๆ มาให้บริการนักการพนัน ทั้งคนในพื้นที่และชาวมาเลเซีย ประมาณ 50 แห่ง ที่เปิดให้บริการ โดยผู้เล่นการพนันตู้เกมต้องเป็นสมาชิก และมีบัตรสมาชิก แสดงในการเข้า-ออก เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าไปเล่นการพนันดังกล่าว ซึ่งมีการปิดประตูอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันบุคภายนอก
และนอกจาก ตู้เกมแล้ว ยังมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของ ยาเสพติด ที่ชาวต่างชาติ เข้ามใช้บริการ ในการเสพ ในสถานบันเทิงต่างๆที่เปิดบริการในพื้นที่ ซึ่งประชาชนผู้ร้องเรียน ต้องการให้ ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง มีการตรวจสอบ และจับกุม
ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องที่ประชาชนใน ต.ปาดังเบซาร์ มีการร้องเรียนให้กรมศุลการกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รับชั่นตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีปากระวางของสินค้าจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสินค้าที่เสียภาษีปากระวางตามพิกัดภาษีปากระวางของศุลกากรกรได้ ซึ่งมีการร้องเรียนว่า การเสียภาษีปากระวางมีความไม่โปร่งใส เช่น พ่อค้านำสินค้าเข้ามา 10 คันรถบรรทุก แต่เสียภาษีปากระวางเพียง 2 หรือ 3 คัน และสินค้าที่นำมาเสียภาษีแจ้งว่าเป็น ขนมนมเนย และของขบเคี้ยว แต่มีการซุกซ่อน สินค้าอื่นที่ห้ามนำเข้ามาด้วย โดยที่ในการเสียภาษีปากระวางไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งประชาชนผู้ร้องเห็นว่าเป็นการทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีอาการ
สำหรับเรื่องที่ประชาชนมีการร้องเรียนดังกล่าว มีการส่งภาพหลักฐานมาประกอบ ซึ่งนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กล่าวว่า จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำเข้าสู่ขบวนการ ปรึกษาหารือ หรือ ตั้งกระทู้ถามต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการคลัง ตามที่ สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็น สมาชิกรัฐสภา ซึ่งต้องติดตามการบริหารประเทศของรัฐบาล