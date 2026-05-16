ล่อเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่! 4 โจรบุกวางระเบิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี

ปัตตานี - 4 คนร้ายบุกเข้าไปวางระเบิดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปะนาเระ จนเกิดเพลิงลุกไหม้ คาดหวังล่อเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วานนี้ (15 พ.ค.) เวลา 22.10 น.ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณเขตที่ตั้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี จนเกิดเพลิงลุกไหม้ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยกู้ภัย ได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบสถานการณ์ในเบื้องต้นทันที เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 4 คน แต่งกายปกปิดใบหน้า เข้ามาในพื้นที่และบังคับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกจากบริเวณอาคาร ก่อนจะเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ในเวลาต่อมา
เบื้องต้นพบว่าอาคารภายในพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียด
ทั้งนี้ จากข้อมูลในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจมีเจตนาสร้างสถานการณ์ความรุนแรง และหวังล่อเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการตรวจสอบและผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ประชาชน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป