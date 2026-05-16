พ่อเลี้ยงโหด! ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงวัย 2 ขวบ ประชดแม่ที่หนีเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – พ่อเลี้ยงโหด ทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวัย 2 ขวบ 8 เดือน ขวบประชดแม่ที่ออกไปเที่ยว ตำรวจกะทู้เร่งตามตัวมาสอบสวน ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเด็กแล้ว
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 16 พ.ค.69) พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ รายงานการช่วยเหลือเด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายในพื้นที่รับผิดชอบต่อ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต หลังได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเวลา 02.00 น.วันที่ 15 พ.ค.69 สถานที่เกิดเหตุที่ห้องพักพนักงานสนามยิงปืนกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี ด.ญ.น้ำฝน (นามสมมติ) อายุ 2 ปี 8 เดือน ซึ่งถูกทำร้ายร่างกาย มี น.ส.ณัฐลักษณ์ (มารดา) อายุ 27 ปี เป็นผู้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุตัวนายวุฒิชัย อายุ 27 ปี พ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ลงมือก่อเหตุ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายวุฒิชัย (พ่อเลี้ยง) กับ น.ส.ณัฐลักษณ์ แม่ของ ด.ญ.น้ำฝนอยู่กินฉันท์สามีภรรยาได้ถกเถียงกันทางโทรศัพท์ เนื่องจากนายวุฒิชัยกลับมาที่พักแล้วทราบว่า น.ส.ณัฐลักษณ์ไปเที่ยว จึงเกิดการหึงหวงและโกรธที่ น.ส.ณัฐลักษณ์ไปเที่ยวกลางคืน โดยทิ้งให้ ด.ญ.น้ำฝน (ลูกติดสามีคนเก่า)ของ น.ส.ณัฐลักษณ์นอนหลับอยู่ตามลำพังภายในห้องพัก ระหว่างนั้นนายวุฒิชัยจึงได้ประชด น.ส.ณัฐลักษณ์ด้วยการลงมือทำร้ายร่างกาย ด.ญ.น้ำฝนด้วยการใช้ไม้แขวนเสื้อตี จนเป็นแผลตามร่างกาย และเมื่อ น.ส.ณัฐลักษณ์กลับมาที่ห้องพักได้ถ่ายภาพลูกสาวส่งให้เพื่อนดู จากนั้นเพื่อนนำไปลงโซเชียล ทาง พม.เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้พาตัว ด.ญ.น้ำฝนเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ในเวลาต่อมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายวุฒิชัยให้ถึงที่สุด จากนั้นได้ส่งตัว ด.ญ.น้ำฝนไปตรวจร่างกายที่ รพ.วชิระภูเก็ต
ขณะที่ น.ส.สุนิสา สุทธิจินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกะทู้พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้เร่งประสานการดำเนินงานร่วมกับงานรักษาความสงบและความมั่นคง เทศบาลเมืองกะทู้ ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ความช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญ
จากนั้นฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม นำโดย น.ส.ประภาภรณ์ ชื่นกลิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบและความมั่นคงติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ทางครอบครัวของเด็กได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.กะทู้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามกระบวนการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้นายนำทัพ รอดสุทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการนำเด็กเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพื่อประเมินสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเด็กอย่างละเอียด รวมถึงรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป