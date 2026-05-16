ระทึก! เพลิงไหม้ตึก 8 ชั้นเมืองป่าตองกลางดึก ผู้พักอาศัยหนีตายอลหม่าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เกิดเหตุไฟไหม้ตึก 8 ชั้น ปากซอยน้ำเสีย กลางเมืองป่าตอง หลังหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ผู้พักอาศัยในอาคารหนีตายอลหม่าน โชคได้บาดเจ็บเล็กน้อยและสำลักควันไฟ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างพิสูจน์หลักฐาน
เมื่อเวลา 00.46 น.วันนี้ ( 16 พ.ค.69) ต.ท.(หญิง) ศีดา พรมทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งว่า มีเหตุเพลิงไหม้ร้านนวดชญา ปากซอยน้ำเสีย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ขอให้เดินทางไ ป ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง กำลังเข้าควบคุมเพลิง อาคาร 8 ชั้น เปิดเป็นร้านนวด ร้านอาหาร และห้องพัก มีผู้พักอาศัย ในเวลาต่อมาสามารถควบคุมเพลิงได้ แล้วมีผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บ คือ น.ส.ชนกชนนท์ มีแผลถลอก แก้ปวดหลังเนื่องจากตกใจวิ่งหนีควัน และน.ส.ดาว มีอาการสำลักควัน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือก่อนปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
ส่วนทรัพย์สินเสียหายเป็นจำพวกของใช้ภายในครัวร้านอาหารชั้น 1
สอบสวนเบื้องต้น ผู้พักอาศัยให้ข้อมูล ว่า ก่อนเกิดเหตุมีลมพายุฝนแรง จากนั้นได้ยินเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าหลังตึกมีเสียงระเบิด ก่อนกลุ่มควันลอยพวยพุ่งทั่วทั้งอาคารและเกิดเพลิงไหม้
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ ก่อน ประสาน เจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ภูเก็ตเข้าตรวจสอบ หาสาเหตุ ก่อนประเมินทรัพย์สินค่าเสียหายต่อไป