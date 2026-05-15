พลังศรัทธาแห่ให้กำลังใจ "เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์" หลังถูกห้ามขึ้นอาสนะ

ชุมพร - พลังศรัทธาหลั่งไหลให้กำลังใจ "เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์" หลังดราม่าถูกสั่งห้ามขึ้นอาสนะงานศพ เปิดประวัติไม่ธรรมดา จบวิศวะ อดีตอาจารย์ใหญ่ประจำศาสนศึกษา และตำรวจพระ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จากกรณีดราม่าในงานฌาปนกิจศพ ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ที่ทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมและรอยร้าวในวงการสงฆ์พื้นที่จังหวัดชุมพร
เมิ่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 พ.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มชมรมศิษย์หลวงพ่อโปร่ง โชติโก และ นายวิโรจน์ พัฒน์เจริญ พร้อมญาติๆ ของผู้เสียชีวิต ได้นำภัตตาหาร อาหาร หวานคาวและข้าวสาร ไปถวายแก่พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลดอนยาง อ.ปะทิว หลังจากที่ตกเป็นข่าวครึกโครมที่เจ้าภาพนิมนต์ไปสวดมาติกาบังสุกุล งานฌาปนกิจศพ นายเสริม พัฒน์เจริญ อายุ 70 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้านพรุตะเคียน ที่วัดถ้ำพรุตะเคียน ม.8 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จำนวน 10 รูป แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ให้ขึ้นอาสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้เพื่อร่วมสวดมาติกาบังสุกุล ตามความต้องการของทางเจ้าภาพ
นายวิโรจน์ พัฒน์เจริญ น้องชายของนายเสริม ที่เสียชีวิต กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมกับคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อโปร่ง โชติโก มาทำบุญให้กับนายเสริม พี่ชาย ผู้ล่วงลับ และเพื่อให้กำลังใจแก่ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ หรือ "พระอาจารย์เอก" ที่ตนเองได้นิมนต์ไปร่วมสวดมาติกาบังสกุล แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนให้ขึ้นอาสนะร่วมในการสวด มาติกาบังสุกุล ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วยังเสียใจไม่หายกัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ อุปสมบท ปี 2544 ณ พัทธสีมาวัดหน้าค่าย ตำบลปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร พระอุปัชฌาย์ พระครูวิมลภัทรกิจ วัดหน้าค่าย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ประจำศาสนศึกษาวัดถ้ำพรุตะเคียน
ในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ จังหวัดชุมพร (ตำรวจพระ) ปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ ได้รับความศรัทธาจาก ลูกศิษย์สายหลวงพ่อโปร่ง โชติโก และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน วัดเขาเจดีย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร.
