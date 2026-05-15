ชื่นชม! 2 พี่น้อง ยอดกตัญญูช่วยแม่กวาดถนนทุกวัน ไม่อายเพื่อนล้อลูกคนกวาดขยะ

กระบี่ - โชเชียลแห่ชื่นชม 2 พี่น้อง ยอดกตัญญูช่วยแม่กวาดถนนทุกวันเช้ามืด นาน 7 ปี ไม่เคยอายเพื่อนล้อลูกคนกวาดขยะ
วันนี้ (15 พ.ค.69) รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกระบี่ ถ่ายคลิปลงโซเชียล สุดปลื้มใจ 2 พี่น้องช่วยแม่กวาดถนนยามเช้ามืดต่อเนื่องนานกว่า 7 ปี แม้จะเคยถูกเพื่อนล้อว่าเป็น “ลูกคนกวาดขยะ” แต่ทั้งคู่ไม่เคยอายอาชีพสุจริต พูดคำกินใจ “ชาติจะดี ไม่ต้องทาสีก็แดง” สร้างความประทับใจให้ชาวโซเชียลแห่ชื่นชมจำนวนมาก
โลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปและเรื่องราวสุดประทับใจจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Chatchai Nakpaksri”ซึ่งเป็นคลิปที่ พ.ต.ท.ชาติชาย นาคปักษี รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่ บันทึกไว้ขณะพูดคุยกับเยาวชน 2 พี่น้อง ที่ช่วยแม่ทำงานกวาดถนนบนถนนอุตรกิจ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ในช่วงเช้ามืดของทุกวัน
เยาวชนทั้งสองคน คือ “น้องก๊อต” อายุ 20 ปี กำลังศึกษาระดับ ปวส.2 ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในพื้นที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ “น้องกอล์ฟ” อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง โดยทั้งคู่ตื่นตั้งแต่ช่วงตี 3 – ตี 4 ของทุกวัน เพื่อออกมาช่วยแม่กวาดถนน ก่อนจะแยกย้ายไปเรียนหนังสือ
พ.ต.ท.ชาติชาย เปิดเผยว่า ตนเข้าเวรในช่วงกลางคืนและออกเวรตอนเช้า จึงเห็นภาพของเด็กทั้งสองคนกวาดถนนอยู่บริเวณหน้าโรงพักเป็นประจำมานานหลายปี แต่ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้พูดคุย กระทั่งวันนี้ได้สอบถามจึงทราบว่า ทั้งคู่ช่วยแม่ทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถม โดยแม่จะตอบแทนให้เป็นค่าขนมและค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนวันละ 100 บาท แต่ 2 คนขอรับเพียงวันละ 50 บาท
“ผมชื่นชมจากหัวใจ เด็กสมัยนี้บางคนอาจอายที่จะช่วยพ่อแม่ทำงาน แต่สองพี่น้อง 2 คนนี้ไม่เคยอายทำกิน รู้จักช่วยครอบครัว และตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน” พ.ต.ท.ชาติชาบ กล่าว
ในคลิปดังกล่าว รองผู้กำกับการสอบสวนยังกล่าวให้กำลังใจเยาวชนทั้งสองด้วยถ้อยคำที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมว่า “ชาติจะดี ไม่ต้องทาสีก็แดง”
พร้อมอวยพรให้ทั้งคู่เติบโตเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิต
เรื่องราวของ “น้องก๊อต” และ “น้องกอล์ฟ” ยังสะท้อนถึงความกตัญญูและคุณค่าของอาชีพสุจริต แม้ทั้งสองจะเคยถูกเพื่อนบางคนล้อว่าเป็นลูกคนกวาดขยะ แต่ก็ไม่เคยน้อยใจหรือหลบเลี่ยงหน้าที่ กลับยังคงช่วยแม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความภาคภูมิใจ
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความขยัน อดทน และความกตัญญูของเยาวชนทั้งสอง พร้อมยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในยุคปัจจุบัน ที่เด็กและเยาวชนยังเห็นคุณค่าของการทำงานสุจริต และการตอบแทนพระคุณครอบครัวอย่างน่ายกย่อง