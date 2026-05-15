สุดโหด! คนร้ายวางยาเบื่อวัวตายเกลื่อน 9 ตัวกลางสวนปาล์มใน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

พัทลุง - คนใจโหดวางยาเบื่อวัวที่เลี้ยงปล่อยทุ่งไว้ตายเกลื่อน 9 ตัว ในสวนปาล์มที่ อ.ป่าบอน เจ้าของมาพบแทบทรุด สูญนับแสน วอนตำรวจล่าตัวคนร้าย
วันนี้ (15 พ.ค.) ที่ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง นางวรรณดี กลิ่นเขียว อายุ 56 ปี ชาวบ้านหมู่ 10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถ.ป่าบอน หลังมีคนร้ายลอบวางยาเบื่อวัวที่เลี้ยงปล่อยทุ่งไว้ตายเกลื่อนสวนปาล์มรวม 9 ตัว สภาพนอนตายกระจัดกระจายบนถนนคอนกรีตกลางสวนปาล์ม สร้างความสะเทือนใจให้เจ้าของอย่างหนัก
นางวรรณดี ให้การว่า ตนเลี้ยงวัวไว้ประมาณ 20 ตัว ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งมาหลายปี กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ สามีออกไปดูวัวและปล่อยจากคอกตามปกติ ก่อนกลับมาบ้านเพื่อที่จะทานข้าวแล้วออกไปดูวัวต่อ แต่เมื่อกลับมาที่วัวอีกครั้ง ในพื้นที่สวนปาล์ม หมู่ 8 ต.หนองธง อ.ป่าบอน กลับพบวัวล้มตายเรียงรายอยู่บนถนนในสวนปาล์มรวม 9 ตัว โดยยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้
ตรวจสอบบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ พบแกลลอนน้ำถูกผ่าออกเป็นชิ้นๆ และถังสีดำ 3 ใบ ภายในมีเม็ดยาสีขาวตกค้างอยู่ เชื่อว่าคนร้ายนำสารพิษมาวางล่อให้วัวกินจนตายยกฝูง
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุ เพราะวัวถือเป็นทรัพย์สินหลักและเป็นเหมือนชีวิตของชาวบ้าน การกระทำครั้งนี้ไม่ต่างจากการตัดช่องทางทำมาหากินของครอบครัวผู้เสียหาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ เพื่อเร่งสืบหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในขณะช่วงเย็นที่ ที่ผ่านมา เจ้าของได้นำรถแบคโฮขุดหลุมฝังวัวไว้บริเวณทุ่งหญ้าที่ปล่อยเลี้ยงเพื่อกลบฝังดินทำลายซาก เป็นภาพบาดใจ ที่ลูกวัวที่รอดจากการถูกวางยาเบื่อ วิ่งร้องออกมาหาแม่เพื่อกินนมโดยไม่ทราบว่าแม่ตัวเองถูกฝังกลบไปแล้ว