“นิพนธ์” นำทีมสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด โชว์เวทีโลก ในงาน Interzoo 2026 เมืองนูเรมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 นายนิพนธ์ บุญญามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ผู้ผลิตอาหารเปียกสำหรับสัตว์เลี้ยงชั้นนำของไทย เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน Interzoo 2026 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะ มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและเจาะตลาดพรีเมียมระดับนานาชาติ
งาน Interzoo 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Messe Nuremberg ถือเป็นมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 2,350 รายจาก 70 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150,000 ตารางเมตร และดึงดูดผู้เข้าชมจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ที่น่าภาคภูมิใจคือปีนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพาวิลเลียนเป็นของตนเองในงานนี้ สะท้อนถึงการยอมรับในศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทยในสายตานานาชาติ
ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกอาหารสุนัขและแมวอันดับ 2 ของโลกในปี 2567 รองจากเยอรมนีเพียงประเทศเดียว ด้วยมูลค่าส่งออกกว่า 2,677 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยตลาดหลักสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิตาลี และมาเลเซีย
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนจากแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุที่นิยมมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน รวมถึงกระแสใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ผลักดันความต้องการสินค้าคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าไทยจะมีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงแตะ 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และมีโอกาสขึ้นครองอันดับ 1 ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้