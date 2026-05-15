ยะลา - อำเภอเบตงปล่อยขบวน “รถพุ่มพวง ไทยช่วยไทย” นำสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนห่างไกล อำนวยความสะดวกประชาชน ผู้สูงอายุ ช่วงเปิดภาคเรียน
วันนี้ (15 พ.ค.) ที่บ้านพักนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการ “รถพุ่มพวง ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการ โดยนั่งรถกระบะและบีบแตรเป็นสัญลักษณ์คิกออฟปล่อยขบวนรถจำนวน 3 คัน กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกล เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
นายอิสสะมาแอ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และผู้ที่เดินทางลำบาก โครงการดังกล่าวจึงช่วยนำสินค้าจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และของใช้ประจำวัน ไปจำหน่ายในราคาย่อมเยาถึงชุมชน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรถพุ่มพวง
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้น จำนวน 14 รายการ รวม 64 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1,800 บาท และสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 3,000 บาท ผ่านบัตร Fleet Card ของ ปตท. พร้อมกำหนดให้จำหน่ายสินค้าตามราคาที่กำหนดและติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
ด้าน นางซีตี กาเส็ง ผู้ประกอบการรถพุ่มพวง กล่าวว่า เดิมมีต้นทุนค่าน้ำมันต่อเที่ยวประมาณ 1,700 – 2,000 บาท แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้มาก ทำให้นำสินค้าราคาประหยัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชาวบ้านที่เดินทางลำบาก ทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้ผู้ประกอบการในชุมชนอีกทางหนึ่ง
ส่วนบรรยากาศการจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” สัปดาห์ที่ 3 ณ จุดบริการบริเวณบ้านพักนายอำเภอเบตง เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเปิดเทอม โดยจะเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 เวลา 09.30 – 12.30 น. และมีกำหนดจัดครั้งต่อไปในวันที่ 22 และ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง