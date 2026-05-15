ปิดท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน - เกาะสุรินทร์ 5 เดือน ฟื้นฟูระบบนิเวศช่วงฤดูมรสุม

พังงา - กรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์ 5 เดือน เริ่ม 16 พ.ค. - 15 ต.ค. 69 ฟื้นฟูระบบนิเวศช่วงฤดูมรสุม
วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2569 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเรือท่องเที่ยวบริษัท บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาลงเรือเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ก่อนที่จะปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม 2569 เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว และป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงฤดูมรสุม
ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน การปิดเกาะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นมาตรการประจำปีที่ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเล และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่อาจรบกวนสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก
ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ก็จะปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถกลับมาเยี่ยมชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของทั้งสองหมู่เกาะได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นต้นฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง ซึ่งในวันที่15 พฤษภาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะสิมิลันได้
หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงปิดฟื้นฟูหน้ามรสุม สำหรับความสวยงามของหมู่เกาะสิมิลันนั้น คนที่เคยมาแล้วนั้นก็จะรู้ว่าสวยงามอย่างไร สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ขอให้ให้ได้ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นี้