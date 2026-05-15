กมธ.เกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนาเรื่อง “มิติใหม่แห่งการบริหารจัดการปลาหมอคางดำ : สู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา B1 - 3 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “มิติใหม่แห่งการบริหารจัดการปลาหมอคางดำ : สู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า” โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา นายธวัช สุระบาล ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม
พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือเอเลียนสปีชีส์ ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนการแพร่ระบาดยังคงมีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ครอบคลุมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายจังหวัดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและรายได้ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก แม้รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็น “วาระแห่งชาติ” และจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ พ.ศ. 2567-2570 แล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและอยู่ร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและรอบด้าน เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ มาตรการควบคุม กำจัด และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม เสนอต่อวุฒิสภา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีการอภิปรายเรื่อง “ความท้าทายเชิงระบบ แนวทางการบริหารจัดการปลาหมอคางดำเพื่ออนาคต” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายบัญชา สุขแก้ว อดีตอธิบดีกรมประมง นายอุกฤต สตภูมินทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด กรมประมง และนายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนในช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “การบริหารจัดการปลาหมอคางดำ โอกาส ทางออก และทิศทาง” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ คำจุติ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายปัญญา พุ่มเจริญ กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านคลองเทียน จังหวัดเพชรบุรี และนายณัฎฐชัย นาคเกษม ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปูขาวอินทรีย์ บ้านเนินหนองหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและรอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ตลอดจนมาตรการควบคุม กำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ