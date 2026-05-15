ประธาน กมธ.ทหารฯ วุฒิสภานำคณะเข้าพบ รมว.กลาโหมหารือข้อราชการ

ปธ.กมธ.ทหารฯ วุฒิสภา เข้าพบพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หารือราชการเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 เสลา 15.00 -16.00 นาฬิกา ณ ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกและเลขานุการคณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด และนายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี กรรมาธิการ และคณะเข้าพบหารือข้อราชการร่วมกับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในการนี้ ประธานคณะกรรมาธิการและพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินการในปัจจุบันและในอนาคตของคณะกรรมาธิการ ประเด็นการให้การสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม และประเด็นการให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติภารกิจทางการทหารและภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ ได้แก่
(1) งานที่คณะกรรมาธิการดำเนินการในกรอบของวุฒิสภาและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม เช่น การมีส่วนช่วยในการดูแลสิทธิประโยชน์ของทหารผ่านศึก การสนับสนุนระบบทหารอาสา การพัฒนากำลังพลสำรองให้สามารถสนับสนุนการกู้ภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม การศึกษาเรื่อง Drone การศึกษาเรื่องดาวเทียมเพื่อความมั่นคง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านความมั่นคง เช่น สมช. กอ.รมน. ฯลฯ
(2) เรื่องที่ขอให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ หลักการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กำลังพลที่เข้าสู้รบในสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 โดยยึดถือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษซึ่งจ่ายให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ทุกคนต่อเดือน ซึ่งขอความกรุณา รมว.กห. พิจารณาภายใต้กรอบหน้าที่และกฎหมายต่อไป
(3) งานด้านการทหารและความมั่นคงของรัฐที่ถือเป็นความเร่งด่วนที่ต้องเร่งปฏิบัติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์หลัก : การสถาปนาความมั่นคงชายแดน เป็นภาพใหญ่ซึ่งส่งผลถึงภาพรวมของความมั่นคงของประเทศ (การสถาปนาความมั่นคงและการจัดระเบียบความมั่นคงพื้นที่ชายแดน แบบเบ็ดเสร็จ หรือการจัดระเบียบความั่นคงชายแดน การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแบบปกติและไม่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหา จชต. เน้น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติสุข
นอกจากนี้ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากองทัพในทุกเหล่าทัพให้มีความทันมสมัยและเป็นกองทัพที่เข้มแข็งรองรับภารกิจปัจจุบันและมีความเข้มแข็งในอนาคตเพื่อความมั่นคงให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชน
นายสมบูรณ์ หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการ ให้ข้อเสนอแนะว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการทหารฯ จะให้การสนับสนุนภารกิจ บทบาท และหน้าที่ทางทหารในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยของกองทัพไทยหรือการดำเนินภารกิจของกลาโหม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทางทหารและงานความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเข้าพบหารือข้อราชการร่วมกับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ ภายใต้กรอบกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกระทรวงกลาโหมและกองทัพในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป