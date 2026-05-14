วิจารณ์สนั่น! ประติมากรรม 30 ล้าน สี่แยกถนนเลี่ยงเมืองตรังเริ่มผุพัง

ตรัง - ประชาชนวิจารณ์ลั่นโครงการก่อสร้างประติมากรรมตามสี่แยกถนนสายเลี่ยงเมืองตรัง บางจุดเริ่มผุพังแล้ว ทั้งที่ใช้งบประมาณสูงถึงจุดละ 30 ล้านบาท เผยในอดีตก็เคยถูกค้านเรื่องความคุ้มค่าและรูปแบบ
วันนี้ (14พ.ค.) ได้มีประชาชนจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างหุ่นจำลองสัตว์ทะเล หรือโครงการก่อสร้างประติมากรรม ตามสี่แยกถนนสายเลี่ยงเมืองตรัง จำนวน 4 จุด ซึ่งดำเนินการขึ้นด้วยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 จำนวน 119,617,272 บาท หรือใช้งบประมาณจุดละร่วม 30 ล้านบาท โดยมีแขวงทางหลวงตรัง เป็นเจ้าของโครงการ
ล่าสุด ประติมากรรมบางจุดเริ่มเกิดความเสียหายแล้ว โดยมีลักษณะซีเมนต์เปื่อยยุ่ยลงมากองกับพื้นจนเห็นเหล็กโครงด้านใน เช่น ประติมากรรมปู ที่บริเวณสี่แยกควนปริง อำเภอเมืองตรัง ซึ่งประชาชนชาวตรังหลายคนที่พบเห็นต่างบอกว่ารู้สึกเสียดาย และประติมากรรมไม่น่าจะผุพังเร็วขนาดนี้ แถมพื้นที่ปัจจุบันโดยรอบยังมีสภาพเสื่อมโทรมด้วย รวมทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณก่อสร้างที่ใช้สูงมากในครั้งนั้นด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าวเคยเป็นกระแสคัดค้านโด่งดังมาแล้วเมื่อปี 2561 ถึงรูปแบบการก่อสร้าง และความคุ้มค่าของงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อหวังส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยทุกจุดมีการออกแบบประติมากรรมอย่างดีจากศิลปินชาวตรัง ที่มีการแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนตรัง