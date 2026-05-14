นอนคุก “เสี่ยเล็กหาดฟรีดอม” ผู้ต้องหาบุกรุกป่า ศาลไม่ให้ประกันตัว หวั่นยุ่งเหยิงหลักฐาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศาลไม่ให้ประกันตัว "เสี่ยเล็ก หาดฟรีด้อม" ผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าหาดฟรีดอม หวั่นยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และข่มขู่ชาวบ้านที่ไปร้องนายก ส่งตัวเข้าเรือนจำทันที
ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต วันนี้ (14 พ.ค.) พ.ต.อ.ปฐพี ศรีชาย ผกก.สภ.กะรน กล่าวว่า ทางพนักงานสอบสวนสภ.กะรน ได้นำตัว นายปรินทร หรือ “เสี่ยเล็ก” ผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด รวม 4 คดี โดยมีพื้นที่ความเสียหายรวมกว่า 10 ไร่ ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ต หลังจากเดินทางเข้ามอบตัววันที่ 12 พ.ค.69 ที่ผ่านมา และวันนี้ทางสภ.กะรน ได้มีการคัดค้านการประกันตัว
ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. วันเดียวกัน ได้มีรายงานข่าวว่า ศาลไม่ให้ประกันตัว "เสี่ย ล หาดฟรีด้อม" ซึ่งศาลเกรงว่า จะเข้าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน และข่มขู่ชาวบ้านที่ไปร้องนายกฯอนุทิน จึงไม่ให้ประกันตัว ส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดภูเก็ตทันที