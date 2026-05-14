ไม่ทน บุกยื่นหนังสือเจ้าคณะจังหวัด-พุทธศาสนา ย้ายเจ้าอาวาสวัดดัง สั่งห้ามพระต่างวัดขึ้นอาสนะสวดศพ

ชุมพร – ตัวแทนศิษย์หลวงพ่อโปร่ง ต้านคำสั่งเจ้าอาวาสวัดดัง หลังอ้าง "กฎวัด" กีดกันพระวัดอื่นร่วมอาสนะพิธีฌาปนกิจ หวั่นทำลายมรดกศรัทธา "หลวงพ่อโปร่ง" บุกยื่นหนังสือเจ้าคณะจังหวัด-พุทธศาสนา ย้ายออกนอกพื้นที่
วันนี้ ( 14 พ.ค.69 ) นายวิโรจน์ พัฒน์เจริญ น้องชายผู้เสียชีวิตและญาติๆ พร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนชมรมศิษย์หลวงพ่อโปร่ง โชติโก เดินทางเข้าพบ พระครูบัณฑิตธรรมธาดา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชุมพร และ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพระภิกษุสงฆ์สวดมาติกาบังสกุลในงานฌาปนกิจร่วมกันไม่ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานฌาปนกิจศพ นายเสริม พัฒน์เจริญ ซึ่งทางญาติได้นิมนต์พระสงฆ์ 25 รูป จากวัดถ้ำพรุตะเคียน 15 รูป และวัดเขาเจดีย์ 10 รูป ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอปะทิว เช่นเดียวกัน เพื่อร่วมสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณี แต่กลับถูกเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียนสั่งห้ามไม่ให้พระจากวัดเขาเจดีย์ ขึ้นนั่งบนอาสนะที่เตรียมไว้ โดยอ้างว่าเป็น "ข้อตกลงของทางวัด" สร้างความมึนงงและโกรธเคืองให้กับญาติโยมในงานเป็นอย่างมาก
โดยทางญาติผู้เสียชีวิตและคณะชมรมศิษย์หลวงพ่อโปร่ง โชติโก ยื่นตรวจสอบข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ว่าผิดหลักพุทธ หรือไม่เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณา 1.พระพุทธเจ้าเคยสอนหรือไม่ว่าห้ามนั่งสวดร่วมกับพระวัดอื่นหรือไม่ 2. การกระทำนี้ผิดคำสอนข้อใด 3.คณะสงฆ์จังหวัดจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 4.หากพบว่าผิดคำสอนจะมีบทลงโทษอย่างไร 5.ขอให้นิมนต์เจ้าอาวาสไปที่อื่นและแต่งตั้งพระที่เป็นกลางมาแทน เพื่อลดกำแพงความขัดแย้งระหว่างวัดกับชุมชน
กลุ่มชาวบ้าน ระบุว่า วัดถ้ำพรุตะเคียนเติบโต มาได้จนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะบารมีของหลวงพ่อโปร่ง โชติโก (พระครูโสตถยาธิคุณ) และ แรงศรัทธาของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมา แต่การบริหารงานปัจจุบันกลับสร้างรอยร้าว แบ่งแยกฝักฝ่าย แม้กระทั่งพระที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโปร่งด้วยกันจากวัดอื่นก็ยังถูกกีดกัน
"เราต้องการพระสงฆ์ที่เป็นกลาง และรักษาศรัทธาของชาวบ้าน ไม่ใช่ใช้อำนาจตั้งกฎวัดที่ขัดต่อความรู้สึกของพุทธบริษัท" ตัวแทนชาวบ้านกล่าว
ด้าน น.ส.บุศรา ขาวจัตุรัส ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ได้รับหนังสือร้องเรียนพร้อมกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอยู่ในความสนใจของประชาชน จะเร่งประสานผู้ปกครองสงฆ์เพื่อสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด เพื่อหาแนวทางให้วัดกับชาวบ้านกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข.