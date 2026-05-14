โรงเรียนเอกชน จ.ตรังไอเดียดีออกชุดนักเรียนยุคประหยัด ตัวเดียวใช้ได้หลายกิจกรรม

ตรัง - โรงเรียนเอกชนใน จ.ตรัง ปิ๊งไอเดียชุดนักเรียนแบบใหม่ ที่สวมใส่สบาย ไม่ยับ ไม่ต้องรีด แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะปรับเปลี่ยนเป็นชุดพละ หรือชุดลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทันที โดยไม่ต้องไปซื้อหลายชุด
วันนี้ (14 พ.ค.) ท่ามกลางกระแสค่าครองชีพพุ่ง และเสียงบ่นชุดนักเรียนแพง ทำให้ในช่วงเปิดเทอมนี้ บรรดาผู้ปกครองต่างเกิดจากความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ที่โรงเรียนวัฒนาศึกษา โรงเรียนเอกชนเก่าแก่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา 6 ได้แนวคิดปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนแบบใหม่ จากชุดแบบเดิมทั่วไป มาเป็นชุดเสื้อโปโลสีเหลือง และกระโปรง-กางเกงสีแดง โดยเน้นเสื้อผ้าแบบสวมใส่สบาย ดูแลความสะอาดได้ง่าย และไม่ยับ หรือสวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีด แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้ ทั้งค่าชุด ค่าปักชื่อ ค่าซักรีด
ชุดนักเรียนแบบใหม่นี้ปรับเปลี่ยนเป็นชุดพละได้ทันที เพียงแค่นำกางเกงวอร์มมาใส่ หรือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นชุดลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทันทีอีกเช่นกัน เพียงนำผ้าพันคอมาใส่ และนำหมวกมาสวม
ในระยะแรกได้เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้ชุดนักเรียนแบบใหม่นี้ เฉพาะชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ ส่วนนักเรียนเดิมจะปรับเปลี่ยนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
เด็กหญิงปานตะวัน มณีโชติ นักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเพิ่งย้ายมาเรียนในปีการศึกษานี้ บอกว่า ชอบชุดนักเรียนแบบใหม่ เพราะดูทันสมัย สวมใส่สบาย คล่องตัว ปรับเปลี่ยนเป็นชุดพละ หรือชุดลูกเสือ-เนตรนารีได้ทันที โดยไม่ต้องไปซื้อหลายชุด จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่วนเด็กหญิงปิยากร สามเมือง นักเรียนชั้น ป.6 ก็บอกว่า เลือกเปลี่ยนมาใช้ชุดนักเรียนแบบใหม่ เพราะสวย ใส่สบาย ไม่ยับ และไม่ต้องซื้อแยกเป็นชุดอื่นๆ อีก เพราะใช้ร่วมกันได้เลย โดยตนซื้อเสื้อพร้อมกระโปรง 2 ชุด และกางเกงพละ 1 ตัว ซึ่งใช้ได้เพียงพอใน 1 สัปดาห์
ด้านนางสาวผกามาศ เกียรติสุข ผู้ปกครองรายหนึ่ง บอกว่า ตนมีหลาน 2 คนเรียนที่นี่ ชอบชุดนักเรียนแบบใหม่ เพราะสวยน่ารัก สวมใส่สบาย ไม่ร้อน ที่สำคัญไม่ต้องรีด ถูกใจเด็กๆ ทำให้พวกเขาชอบ อยากไปโรงเรียนทุกวัน และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ เพราะซื้อไว้ให้หลานคนละ 2-3 ชุด ก็เพียง
นางนงลักษณ์ บุญเนื่อง ผู้ปกครองอีกราย ก็บอกว่า ลูกของตนเป็นนักเรียนใหม่ และถูกใจชุดนักเรียนแบบใหม่ เพราะมีสดใส และช่วยประหยัด เพราะใส่ร่วมกับชุดอื่นๆ ได้เลย ไม่ต้องปักชื่อ ไม่ต้องรีด ทำให้สะดวกสบายขึ้น
ขณะที่นางสาวพิชามญชุ์ มะนะสุทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาศึกษา กล่าวว่า การเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ในครั้งนี้ ได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครอง และช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้โรงเรียน เพราะเป็นชุดที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย ระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน ไม่ต้องรีด เพราะเป็นผ้ายับยาก และดูแลความสะอาดได้ง่าย เหมาะกับการทำกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งบังคับใช้เฉพาะนักเรียนใหม่ ส่วนนักเรียนเก่าใส่ชุดแบบเดิมได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง