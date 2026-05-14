ผงะ! ชาวสวีเดน เช่าล็อกเกอร์ ซุกปืน 5 กระบอก กระสุน 100 นัด ค้างค่าเช่า 4 เดือน หายตัวลึกลับ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผงะ! ชาวสวีเดน เช่าล็อกเกอร์ ซุกปืน 5 กระบอก กระสุน 100 นัด มีทั้ง Glock และ CZ อีก 1 กระบอก หลังค้างค่าเช่านาน 4 เดือน ขาดการติดต่อ ตัวแทนบริษัทล็อกเกอร์ แจ้งตำรวจ ช่วยตรวจสอบพบมีทะเบียนทุกกระบอก
กลายเป็นกระเด็นกังขาอีกแล้ว หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ ล็อกเกอร์ให้เช่า ในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังได้รับแจ้งจากบริษัทให้เช่าล็อกเกอร์ พบอาวุธปืนจำนวน 5 กระบอก และกระสุน 100 นัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา พ.ต.ต.สุรชาติ ทองใย สว.(สอบสวน)สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากตัวแทนบริษัทให้เช่าล็อกเกอร์ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยนายคิรากร เชี่ยวชาญ ผู้รับมอบอำนาจ แจ้งว่าได้ตรวจสอบล็อกเกอร์ที่ให้เช่า
ในชื่อของชาวต่างชาติ Mr.Elmi สัญชาติสวีเดน ซึ่งได้ค้างค่าเช่าเกินกว่า 120 วันและไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทเปิดล็อคเกอร์ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนพกจำนวน 5 กระบอกและกล่องกระสุนปืนขนาด 9 ม.ม.จำนวน 2 กล่อง
หลังรับแจ้งทางพนักงานสอบสวน จึงได้ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสืบสวน เข้าไปตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าว พบเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 4 กระบอก และยี่ห้อ CZ อีก 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด 9 ม.ม.จำนวน 2 กล่องกล่องละ 50 นัด รวม 100 นัด
ตรวจสอบเบื้องต้นทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียน เจ้าหน้าที่กินได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนดำเนินการตรวจสอบ เลขทะเบียนของอาวุธปืน และที่มาที่ไป ของอาวุธปืน ที่ชาวสวีเดนได้เช่า ล็อกเกอร์ไว้ ก่อนดำเนินคดีต่อไป