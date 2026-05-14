ตร.ฉลอง ภูเก็ต ผนึกกำลัง บุกจับแม่เล้า ร้านนวดย่านราไวย์ ลอบค้ากามเด็ก 16 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจฉลอง ผนึกกำลัง พมจ. ภูเก็ต บุกจับแม่เล้าร้านนวดย่านราไวย์ หมกเม็ดค้าประเวณึเด็ก ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ 16 ปี แจ้ง 6 ข้อหาหนัก เจ้าของร้าน


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต) เข้าดำเนินการตรวจสอบร้านนวดแห่งหนึ่งในพื้นที่ราไวย์ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดบริการนวดแฝงค้าประเวณี และนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับเข้าล่อซื้อ พบว่าเจ้าของร้านมีการเสนอขายบริการนวดพิเศษแฝงบริการทางเพศ คิดค่าบริการ 1,500 บาทต่อคนต่อชั่วโมง ก่อนสั่งให้หมอนวดภายในร้านให้บริการแก่ลูกค้า


ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและจับกุม “นางเมย์” (นามสมมุติ) เจ้าของร้านนวด พร้อม “น.ส.นิด” (นามสมมติ) หมอนวด อายุ 40 ปี และ เข้าช่วยเหลือ “น.ส.นิว” (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ซึ่งเข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ก่อนประสาน พมจ.ภูเก็ต นำเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและคัดแยกผู้เสียหายตามกฎหมาย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานางเมย์ รวม 6 ข้อหา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็ก ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ สภ.ฉลอง ฝากเตือนผู้ประกอบการทุกราย ห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือค้าประเวณีโดยเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต

