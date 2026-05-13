ไม่ทนแล้ว! สถานบันเทิงหาดป่าตอง รวมตัวเรียกร้องรัฐออกใบอนุญาตให้ หลังยื่นขอไปเป็นปี พร้อมแฉเก็บส่วย หากถูกบีบจนหลังชนฝา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง รวมตัวเรียกร้องหน่วยงานรัฐออกใบอนุญาต เดือดร้อนหนัก ยื่นขอไปเป็นปีก็ยังไม่ได้ ลงจับ สั่งปิด บางร้านปิดวันนี้พรุ่งนี้เปิดได้คืออะไร ส่วนส่วยหนึ่งกิโลฯ พร้อมแฉ ถ้าถูกบีบจนหลังพิงฝา


เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้ (13 พ.ค.69) ที่บริเวณลานบางลา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต กลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงในซอยบางลา และหาดป่าตอง นำโดยนายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง ได้รวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมและแสดงจุดยืนคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ


นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง กล่าวว่า การรวมตัวของผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงหาดป่าตองในค่ำคืนนี้ เพื่อต้องการที่จะเรียกร้องไปยังหน่วยงานราชการออกใบอนุญาตสถานบันเทิงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้รับนโยบายจากภาครัฐมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า สถานบันเทิงที่จะเปิดถึงตีสี่ได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตสถานประกอบ ทางชมรมฯได้ผลักดันเรื่องมีมาโดยตลอดเป็นเวลา 2 ปีแล้ว แต่ปรากฎว่าเมื่อทางร้านได้ยื่นคำขอไป ได้กลับมาเพียงคำขอเท่านั้น ใช้เวลาเป็นปีๆ ก็ยังไม่ได้ใบอนุญาต แล้วมาลงตรวจจับกุมร้านที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งคิดว่าไม่แฟร์กับผู้ประกอบการ จึงยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในเรื่องการขอใบอนุญาตสถานประกอบการ

ส่วนร้านที่อยู่นอกโซนนิ่งสถานบันเทิงนั้น เช่น ถนนนา ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันคนนาในดั้งเดิมได้ย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆ เกือบทั้งหมดแล้ว พื้นที่เกือบทั้งหมดกลายเป็นสถานประกอบการที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ปี จึงไม่มีร้านไหนที่มีใบอนุญาต หากปิดถนนนาในก็จะกลายเป็นเมืองร้างไปโดยปริยาย


จึงอยากจะให้หน่วยงานรัฐให้แก้ไขในเรื่องนี้ด้วยว่าจะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่มาบอกมาใครไม่มีใบอนุญาตปิด ใครไม่ปิดโดนจับ และไม่คุยบ้างสิ่งบางอย่างกัน จากที่เมื่อก่อนอยู่กันโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ แต่ขณะนี้เป็นทั้งเมืองภูเก็ต ไม่ใช่เฉพาะสถานบันเทิงเท่านั้น ธุรกิจอื่นก็โดนและพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้น

ประธานชมรมสถานประกอบการหาดป่าตอง กล่าวว่า เราไม่ได้มากล่าวหาใคร แต่มีเรียกร้องด้วยสันติวิธี ที่จะให้หน่วยงานรัฐมาชี้แจง มาอธิบายว่าถ้ายังไม่มีใบอนุญาตจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่มากันเป็นร้อยคนสั่งปิดวันนี้พรุ่งนี้เปิดได้ หมายความว่าอย่างไร สู้มาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองไม่ดีกว่า ที่จะมาแสดงอิทธิฤทธิ์ ซึ่งมันไม่ใช่ สิ่งที่หน่วยงานรัฐทำอยู่ตอนนี้เป็นการทำลายภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวยามค่ำคืนของหาดป่าตอง ผมพร้อมที่จะชนกับคนที่มาทำลายป่าตอง


“ส่วนกรณีที่มีการโพสต์กันในโซเซียลเรื่องหนึ่งโลฯในป่าตองนั้น นายวีรวิชญ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่สามารถพูดได้ ให้ไปเช็คกันเอาเองว่าหมายถึงอะไร บอกได้เพียงว่ามีสตอรี่ ถ้าพูดออกไปก็จะกลายเป็นคดีกันเสียป่าวๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลังพิงฝา พวกเราถูกกระทำจนทนไม่ได้ จะมีสตอรี่การแฉเป็นซ๊อตๆ อย่างแน่นอน” นายวีรวิชญ์ กล่าวและเผยต่อว่า

ส่วนข้อถามที่ว่า ในป้ายเรียกร้องวันนี้ มีการเขียนถึงตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งหนึ่งค่อนข้างเยอะ ทางชมรมฯต้องการสื่ออะไร ประธานชมรม กล่าวว่า อยากจะสื่อให้เค้าทราบว่าพื้นที่ป่าตองเราอยู่กันมาอย่างสงบเรียบร้อยมาโดยตลอด ได้รับความเมตตาจากทุกหน่วยงานทั้ง จังหวัด อำเภอ ตำรวจ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยามค่ำคืนของเมือง ซึ่งเราเองก็ยอมรับว่าสถานบันเทิงป่าตองไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ที่เขาทำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คือการทำเม็ดเงินและเศรษฐกิจให้กับเมือง จึงต้องอลุ่มอรอยกันในบางเรื่องที่ไม่ได้ส่งผลในด้านความมั่นคงและอื่นๆ แต่วันนี้เราได้รับการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล


นายวีรวิชญ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ประกอบการพร้อมที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เกือบทุกร้านไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ มีน้อยมากที่ไม่ได้ยื่นขอเพราะอยู่นอกโซนนิ่ง แต่ร้านเหล่านั้นก็จะอยู่ภายใต้กรอบและกติกาที่กำหนดร่วมกัน



