“อนุทิน” มาตามนัด ลุยสางปัญหารุก "หาดฟรีดอม" สั่งฟันมาเฟีย ยาหอม ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้จบแล้ว ขอโทษที่มาช้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มาตามนัด “อนุทิน” ลุยสางปัญหารุก "หาดฟรีดอม" สั่งฟันมาเฟียยึดคืนทันที ลั่นติดคุกหลายปี ขอให้แจ้งความเพิ่ม ยาหอมไม่ต้องกลัวจบเรื่องแล้ว ขอโทษที่มาช้า ระบุ ทำบันได 300 ขั้น ไม่เชื่อจนท.ไม่รู้
เมื่อเวลา 17.20 น. วันนี้ ( 13 พ.ค. 2569 ) ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอม อีกครั้ง เพื่อติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ บริเวณภูเขาย่านหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต หลังจากเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมาต้องยกเลิกภารกิจกะทันหันเนื่องจากต้องบินไปแถลงข่าวการจับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษี ที่ จ.ระนอง ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีข้าราชการระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง รวมทั้ง นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.จังหวัดภูเก็ตเขต 2 พรรคประชาชน ที่เดินทางมายืนหนังสือตรวจสอบกรณีถูกข่มขู่
เมื่อเดินทางมาถึง นายอนุทิน และคณะ ได้ ฟังบรรยายสรุป การดำเนิน กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการบุกรุกพื้นที่ชายหาด ของหาดฟรีดอม จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัด นานอำเภอเมืองภูเก็ต รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงความเป็นการในการเข้าตรวจยึดที่ดิน โดยมีการระบุว่า จังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของประชาชน พบการบุกรุกพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้หาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ตและพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึด จับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษได้รวม 23 คดี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58 ไร่ มีผู้ถูกจับกุม 17 คน และอยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิด และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ค.69 ได้มีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.กะรน กรณีการบุกรุกพื้นที่บริเวณใกล้หาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต 1 ราย
นอกจากนั้นยังมีการรายงานถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดฟรีดอม ว่ามีมาตั้งแต่ช่วงปี 2552 ยาวนานเกือบ 20 ปี เพื่อหาผลประโยชน์การท่องเที่ยว จากการประกอบกิจการร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึงมีการปล่อยเช่าและขายกิจการให้กับชาวต่างชาติ และยังมีการเก็บค่าผ่านทาง 100-300 บาท เพื่อเข้าไปชมหาด ซึ่งนายกฯ ได้ถามกลับว่า ทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหานี้มานานหลาย 10 ปี และได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง โดยนายอำเภอเมืองภูเก็ต ตอบกลับว่าเรามีการตรวจยึดที่แล้ว และหลาย 10 ปีมีการแจ้งความและดำเนินคดี แต่หลังจากนั้นก็กลับมาทำซ้ำอีก
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มารอพบ เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านระบุว่าได้รับความเดือดร้อน จากการถูกรุกลำและยึดที่ดินที่ทำมาหากินกันอยู่โดยคนคนเดียว รวมทั้งมีการยิงปืนในพื้นที่ จึงอยากให้นายกช่วยแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่และทำกินได้อย่างสงบ
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเป็นการพูดคุยแบบกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับกลุ่มชาวบ้าน
โดยนายอนุทิน จึงกล่าวว่า วันนี้เรามารับฟังปัญหามาเต็มทีม และมอบหมายให้ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ดำเนินการ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำกับดูแลกรมป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีรมช.มหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และรมช.คมนาคม มาลงพื้นที่ด้วย ซึ่งจากนี้ไปในเรื่องของการข่มขู่จะไม่มีแล้ว เพราะถูกจับแล้ว ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัว เพราะเรื่องปัญหาฟาดฟรีดอมจบแล้วเมื่อวาน ขอให้ประชาชนไปแจ้งความดำเนินคดีกับมันผู้นั้นเยอะ “ขอให้เชื่อ ขอให้ประชาชนทำมาหากินและใช้ชีวิตตามปกติ เดี๋ยวพวกผมจะดำเนินการทุกอย่างเอง สิ่งที่เขาทำมาเขาต้องชดใช้ ทั้งเรื่องบุกรุกที่หลวง ขับไล่ชาวบ้าน ที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต ใช้กำลังข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ประทุษร้าย ซึ่งมันกี่คดีแล้ว แค่นี้ก็หลาย 10 ปีแล้วที่ต้องเข้าคุก แต่ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแจ้งความ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วย”
นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อไปว่า “ผมขอความเมตตา และขออภัยที่ผมมาช้า ต้องขออภัย ไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขอความเมตตาจากผม พวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช่วยช้าไป ขอทบต้นทบดอกแล้วกัน” ตนเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ทราบปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น ผมอยู่ข้างท่าน ผมเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าข้าราชการสูงสุดในระบบราชการ ถ้าผมอยู่ข้างท่านก็เชื่อว่าข้าราชการที่ดี ไม่กล้าที่จะอยู่ข้างฝั่งผู้มีอิทธิพล” จากนั้นนายกฯ ได้เรียกปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าฯ ภูเก็ต เดินเข้ามาในวงพูดคุย และกล่าวว่า “ผู้ว่าฯ เป็นน้องผม ถ้าประชาชนรู้สึกกังวล สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา”
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ในส่วนที่เป็นที่ของหลวงก็คือที่ของหลวง ส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่กันมาแล้ว และได้รับความเสียหายจากการบุกรุกที่ดิน รัฐบาลจะดูในเรื่องของการซ่อมแซม และตนจะกำชับกับฝ่ายความมั่นคง ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทหารฝ่ายปกครอง นายอำเภอและอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เราจะคุ้มครองความปลอดภัย รับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ต่อมา นายอนุทิน ได้ขึ้นรถของกำลังเจ้าที่ อส. ซึ่งเป็นรถกระบะ เดินทางลงไปยังบริเวณชายหาดฟรีดอม พร้อมสัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เดินตรวจหาดว่า มีคนมีความพยายามยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ ถ้ารัฐบาลไม่รีบเข้ามาก่อนก็จะกลายเป็นรีสอร์ต โรงแรม เอา สค.มาขายให้ชาวบ้าน ซึ่ง สค.คือ โสโครก สวมสิทธิในเอกสาร เป็นเอกสารปลอม ซึ่งแผ่นดินของประเทศ “ถ้าจะให้คนมาใช้ประโยชน์ต้องเปิดกว้างให้คนทั่วไป อย่ายึดเป็นของตัวเอง หาดทั้งหาด ยึดไปเป็นของตัวเอง ยอมได้หรือไม่ หาดทั้งหาดนี้เขาตั้งใจ ถ้าแผนเขาสำเร็จ หาดนี้จะเป็นหาดส่วนตัว เกาะสวาทหาดสวรรค์ของเขา งานนี้หมดเป็นพันแต่แผนเขาพังก่อน จากนี้เขาต้องไปชดใช้กรรมในคุก”
นอกจากนั้น นายอนุทิน ยังได้กล่าวต่อไป กรณีการบุกรุกชายหาดฟรีดอม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปสอบสวนเรื่อยๆ เพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เชื่อว่าถ้าสอบไปเรื่อยๆก็จะทราบเกี่ยวข้องกับใครบ้าง การบุกรุกมันน่าทุเรศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ คนที่เป็นนายทุนอันธพาลแย่อยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือ และตนไม่เชื่อว่าทำบันไดคอนกรีต 300 ขั้นลงไปชายหาด เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่อง ในฐานะผอ.กอ.รมน.จะสนธิกำลังเต็มที่ คืนความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้าย หยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มาถึงหาดฟรีดอมเจอมาเฟียบ้างหรือไม่ นายกฯ ชี้ไปทางผู้ว่าฯ ภูเก็ต และพูดหยอก “ว่า นี่ไงมาเฟีย น่ากลัวที่สุดในภูเก็ตแล้ว” ส่วนกรณี “เสี่ยเล็ก” ชิงมอบตัวก่อน “ไม่เป็นไร ไม่อยากเจออยู่แล้ว เจอทำไม ซวยตาย ไม่เอา” หลังจากนี้จะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ส่วนใครที่บุกรุกและกำลังทำอะไรอยู่ ก็ขอให้ถอนออกไป เราจะไม่รอ เราจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของทางราชการ ที่จะรื้อถอนหรือทำลาย ยึดคืนกลับมา ไม่มีการรอ “หลักฐานที่เห็นวันนี้ มีแค่หย่อมเดียว ไม่มีอะไรน่าห่วง หากเราทำการยึดกลับมา แล้วยังถูกกรรโชกกลับไปอีก ก็จะเป็นเวรกรรมของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ยืนยันไม่มีใครกล้าและผมก็ไม่กังวล เพราะเรามีผู้ใช้กฎหมาย”
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่หาดบางเทา ไม่ได้มาหาดฟรีดอม เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ จ.ระนอง ตอนแรกคิดว่าพอแล้ว ยกให้เป็นบางเทาโมเดล ต้องไม่มีการข่มเหง และดำเนินคดีอย่างเต็มที่ ยึดคืนสิ่งที่เป็นของรัฐกลับมา จะเป็นคำสั่งที่ใช้ทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียว แยกปฏิบัติไม่ได้ เราไม่ได้ทิ้งชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากตัวอันธพาล ข่มเหงรังแก วันนี้จึงต้องมาดู แต่มาแล้วไม่เจอ ก็ไม่รู้ทำอย่างไร เพราะตำรวจดำเนินคดีไปแล้ว เบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัว เพราะถือเป็นผู้มีอิทธิพล และสามารถใช้กำลังข่มขู่พยานได้ และ ตนอยากให้โดนโทษหนักๆ จะได้เป็นกรณีที่ไม่ควรให้ประกันตัว ส่วนตัวยังเชื่อว่ามีมาเฟียอีกเยอะ เราต้องใช้กรอบนี้ขยายผลไปเรื่อยๆ และครอบคลุมทุกพื้นที่