“อนุทิน” ลุยปราบนอมินีเกาะพะงัน กำชับทุกหน่วยตรวจสอบทุกมิติ จ่อเอาผิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมีเอี่ยว

สุราษฎร์ธานี - นายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ ลงพื้นที่เกาะพะงัน ลุยปราบนอมินีร่วมลงทุนกับต่างชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขยายผลทุกมิติ เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ พร้อมจ่อเอาผิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
วันนี้ ( 13 พ.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางไปยังชายหาดอ่าวบ้านโฉลกหลำ หมู่ 7 ต.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง.ผบ.ตร.พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สำนัก ผบ.ตร.ได้รายงานผลการจับกุม ชาวอิสราเอล ที่เจ้าหน้าที่ได้นำหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย เข้าทำการตรวจค้น พร้อมดำเนินคดี หลังจากพบว่า มีกลุ่มสำนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบริษัทคนไทย ให้ชาวต่างชาติ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีการรายงานข้อมูลว่า คนไทยคนเดียวมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทกว่า 200 แห่ง
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานลงพื้นที่ ตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องของนอมินี เราอย่าไปพูดถึงของที่ดินจะมีการบุกรุกหรือรุกล้ำหรือไม่ แต่วันนี้เรามาดูเรื่องขอเปิดบริษัทมาขายต่างชาติถือได้ไม่เกิน 49% มันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทไขว้ไปไขว้มา ทำให้บริษัทนั่นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่ แต่จริงๆการคอนโทรล การครอบครอง การกำหนดทิศทางของบริษัทนั้น มันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารม ซึ่งเจตนารมของกฏหมายไทย ก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดิน ครอบครองบริษัท คนไทยก็ยังมีการถือหุ้น 51% อยู่ ตรงนี้เปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยน เพื่อให้บอร์ดี้ยังคงอยู่ แต่คนที่คอนโทรลบอร์ดี้ ความเป็นไทยค่อยๆละลายไป เปรียบเสมือนเอาฝรั่งใส่วิคดำ สุดท้ายต่างชาติก็เป็นคนกำหนดเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้
นายกรัฐมนนตรี ยังกล่าวอีกว่า เช่น บริษัทที่ปรึกษากฏหมาย บริษัทรับทำบัญชี ที่มีความสามารถให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปในการจดทะเบียนห้างร้านต่างๆ มีผู้ก่อตั้ง 7 คน ต้องเป็นคนไทยมีผู้ถือหุ้น เกิน 50% ถ้าทำแบบนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เปิดให้หมด แต่ถ้ามาในกรณีที่เจตนารมผิดหลักเอาบริษัทมาหลายๆอัน คนๆหนึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ 200 บริษัท คือเอาบริษัทมาขาย เอาเปลือกมาขายให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจ ซึ่งมันก็ผิดเจตนารมของกฏหมายไทย ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินคดีได้ และต้องมาดูประเด็นสายงานของตำรวจ ต้องมาดูที่มาของเงินว่าคนนี้เป็นที่มาของการฟอกเงินคนอื่นหรือเปล่าใช้หลักเอาเงินเข้ามาซึ่งมาฟอก กลายเป็นที่ดินที่สามารถถือครอง มีสิทธิ์เหนือจะเอาไปทำอะไรก็ตามใจ เราก็ต้องมาบล๊อคไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น นายกกล่าว
จากนั้น นายอนุทิน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ระหว่างลงพื้นที่ ได้มีชาวบ้านในพื้นบ้านโฉลกหลำ ได้มายืนดักรอ พร้อมนำดอกไม้ และหมึกตากแห้งมามอบให้นายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธรับหมึกตากแห้ง พร้อมเอ๋ยปากว่า “ไม่เอา อยากให้ชาวบ้านนำไปขาย จะได้มีรายได้” และ มีการพูดคุยหยอกล้ออย่างเป็นกันเอง ร่วมถ่ายรูปกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ ก่อนเดินทางไปพบปะผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวเกาะพะงัน ที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา