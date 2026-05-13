กู้ชีพ อ.สะเดาใจเด็ดนั่งจักรยานยนต์ประกบหน้า-หลังร่างผู้เสียชีวิตพาออกจากป่า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หน่วยกู้ชีพสำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ใจเด็ดนั่งประกบหน้าหลังนำร่างหนุ่มผูกคอตายในป่าสวนยางนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ออกมาจากป่าเหมือนกับคนนั่งซ้อนสาม คาดน้อยใจขอคืนดีแฟนเก่าแต่ถูกปฏิเสธ
วันนี้ (13 พ.ค.) เจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักแต้วได้รับแจ้งจากสายตรวจบ้านห้วยคู ม.4 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ว่ามีคนผูกคอตายอยู่ในป่าสวนยางพาราในพื้นที่บ้านห้วยคู ม.4 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
หลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นชายอายุ 36 ปี ใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนใหญ่กว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งรถยนต์เข้าไปไม่ได้ ต้องเดินเท้าเข้าไป และใช้รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเข้าไปนำศพออกมา โดยนำร่างของผู้เสียชีวิตนั่งคร่อมอยู่ตรงกลางรถจักรยานเหมือนกับคนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมา 3 คน มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่นั่งหลังคอยประคองร่างเอาไว้ ขับออกไปที่ถนนใหญ่ไปส่งที่รถกู้ชีพ และนำส่งศพที่โรงพยาบาลสะเดาเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
สาเหตุจากการผูกคอตายในครั้งนี้คาดว่ามาจากเรื่องของความรัก เนื่องจากไปขอคืนดีกับแฟนเก่าที่เลิกรากันไปประมาณหนึ่งเดือน แต่แฟนเก่าไม่คืนดีด้วย จึงอาจจะน้อยใจตัดสินใจผูกคอตาย