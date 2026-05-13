ตำรวจหาดใหญ่นำทีมจับหนุ่มมาเลย์ขนไอซ์ 102 กิโลกรัมจากกรุงเทพฯได้ที่ถนนสายเอเชีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจหาดใหญ่ร่วมกับ ปปส.ภาค 9 รวบหนุ่มมาเลเซียอายุ 32 ปี เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ขนไอซ์ 102 กิโล ได้ที่ถนนสายเอเชียก่อนถึงแยกคลองหวะ รับจากกรุงเทพฯ เตรียมนำเข้ามาเลเซีย
วันนี้ (13 พ.ค.) ที่ จ.สงขลา ตำรวจภูธรหาดใหญ่ ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 9 จับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ นายลิม ซู หลู อายุ 32 ปี ชาวมาเลเซีย ขณะขับรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค สีขาว ป้ายมาเลเซีย ผ่านด่านตรวจบริเวณถนนสายเอเชีย ก่อนถึงแยกคลองหวะ ซึ่งมีท่าทีพิรุธน่าสงสัย ตำรวจจึงได้ขอตรวจค้นอย่างละเอียด เมื่อเปิดฝาท้ายรถพบว่ามีตู้ลำโพงขนาดใหญ่ ด้านในมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ 102 ถุง น้ำหนักรวม 102 กิโลกรัม จึงได้นำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อไปที่ชุดปราบปรามยาเสพติด สภ. หาดใหญ่ หรือชุดตะวัน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายลิม ซู หลู ได้เดินทางไปลำเลียงยาเสพติดมาแล้ว 1 ครั้ง และรอบนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเดินทางไปรับยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วลำเลียงลงมาเพื่อนำไปส่งให้แก่เครือข่ายในประเทศมาเลเซีย เมื่องานสำเร็จก็จะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงไว้ประมาณ 15,000 ริงกิตหรือประมาณ 120,000 บาท แต่รอบนี้ถูกจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้นได้ยึดทรัพย์ เป็นรถยนต์เก๋งฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาวที่ขับมา 1 คันและดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อันเป็นการกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
การจับกุมครั้งนี้ ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต. ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ. บุญส่งวิทย์ ห้องแซง รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ. มาขา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ ที่ได้สั่งการให้ พ.ต.ท. อดินันท์ วงศ์หมัดทอง รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท. ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.เอกพงษ์ ขวัญหมัด สวป.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ต. ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร สว.สส.สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วยสายตรวจ 191 และชุดปราบปรามยาเสพติด สภ. หาดใหญ่ หรือชุดตะวัน