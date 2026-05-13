ชวนเที่ยวงาน “มหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลา” 13-17 พ.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชวนเที่ยวงาน “มหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำ : มรดกโลกทะเลสาบสงขลา” วันที่ 13-17 พ.ค.69 ดึงของดี OTOP และอัตลักษณ์ชุมชนจากสงขลา พัทลุง และนครศรีฯ กว่า 50 บูธ จัดจำหน่ายที่เซนทรัลหาดใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
วันนี้ (13 พ.ค.) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำ : มรดกโลกทะเลสาบสงขลา” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ค. 2569 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ภายในงานมีการรวบรวมบูธจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวกว่า 50 บูธ จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อาทิ ขนมกาละแมนางลาดพัทลุง ข้าวสังข์หยด ทองม้วนตาลโตนด เมล่อนจากสวนรุ้งตะวัน ปลาหมึกสามรส ผลิตภัณฑ์จากกระจูด รวมถึงสินค้าเครื่องถมและเครื่องเงินจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน