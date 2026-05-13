รองกงสุลใหญ่จีนเยือน ศอ.บต. ติดตามสถานการณ์ชายแดนใต้ พร้อมต่อยอดความร่วมมือหลายมิติ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายจาง เสี่ยวหรง (Mr. Zhang Xiaorong) รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการร่วมกัน
ในการนี้ นายจาง เสี่ยวหรง กล่าวว่า ขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมระบุว่า สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จึงให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การเดินทางมาเยือน ศอ.บต. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยและแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งต้องการรับทราบบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจะสามารถสนับสนุนหรือร่วมพัฒนาในด้านใดได้บ้าง อาทิ ด้านการเกษตร เทคโนโลยี การพัฒนาอาชีพ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งจีนมีความพร้อมและศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติ
ด้าน นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา พร้อมยืนยันว่า หากมีเรื่องใดที่ ศอ.บต. สามารถประสานหรือสนับสนุนได้ ทางหน่วยงานยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศอ.บต. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนภารกิจด้านความมั่นคงนั้น มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้เดินหน้าแนวทางสันติวิธีและกระบวนการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว
นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจชายแดนให้เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งรัฐบาลยังมีแผนพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือปัตตานี โดยเฉพาะการขุดลอกร่องน้ำให้มีความลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่และเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีต่อความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเชื่อมั่นว่าจีนมีศักยภาพในการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ในหลายด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี การเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพ และองค์ความรู้สมัยใหม่ ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมประสานความร่วมมือกับสถานกงสุลจีนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ตลอดจนหารือแนวทางการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านภาษา เทคโนโลยี และองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อนำมาต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป