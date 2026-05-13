“บิ๊กราญ” บุกเกาะพะงัน รับนายกฯ ลุยค้นวิลล่าหรูต่างชาติ สางปมนอมินี อึ้งคนไทย รับจดทะเบียนธุรกิจรายละกว่า 200 บริษัท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “บิ๊กราญ” บุกเกาะพะงัน! นำทีมหลายหน่วย ลุยค้นวิลล่าหรูต่างชาติ สางปมนอมินีถือครองธุรกิจ–ที่ดิน รับนายกลงพื้นที่ ศาลออกหมายจับ 3 ผู้ต้องหา อึ้งมี คนไทย รับจดทะเบียนธุรกิจรายละกว่า 200 บริษัท


เวลา 11.00 น. วันนี้ ( 13 พฤษภาคม 2569 ) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าปฏิบัติการตรวจค้นบริษัท แห่งหนึ่ง บริเวณชายหาดอ่าวโฉลกหลำ หมู่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายค้นเลขที่ 50/2569

จุดดังกล่าวพบเป็นโครงการวิลล่าหรูจำนวน 7 หลัง โดยมีชาวอิสราเอล 2 ราย และหญิงไทย 1 ราย แสดงตัวเป็นผู้ครอบครอง เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวทั้งหมดเข้าสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบเอกสารการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจ


พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า พื้นที่เกาะพะงัน มีนิติบุคคลจำนวน 3,754 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ 2,381 ราย และมีรายชื่อเข้าข่ายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 243 ราย โดยเฉพาะกรณีใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติ ซึ่งพบพฤติการณ์เชื่อมโยงหลายบริษัท มูลค่าที่ดินรวมกว่า 150 ล้านบาท

นอกจากนี้ ศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 3 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย ซึ่งเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 รายเป็นคนไทยที่ทำหน้าที่รับจดทะเบียนบริษัท โดยรายหนึ่งมีชื่อเกี่ยวข้องถึง 258 บริษัท และอีกรายเกี่ยวข้อง 222 บริษัท


รอง ผบ.ตร. ระบุว่า หลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดการเป็นนอมินี คือบุคคลที่มีสถานะเป็นเพียงลูกจ้าง มีบัตรประกันสังคม หรือใช้สิทธิรัฐในฐานะพนักงาน แต่กลับมีชื่อถือหุ้นจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบต่อเนื่อง

พล.ต.อ.สำราญ ยังกล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยย้ำว่าชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในไทยได้ หากดำเนินการตามช่องทางกฎหมายที่ถูกต้อง แต่หากใช้ช่องโหว่หรืออาศัยนอมินีเข้าครอบครองธุรกิจ จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด


เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องในคดีบริษัท เทย์เลอร์ วิลล่า จำกัด ฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บัญชี 3 (17) ประเภทธุรกิจโรงแรม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพร้อมกันหลายจุด รวม 7 เป้าหมาย ในพื้นที่เกาะพะงันและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกวาดล้างเครือข่ายทุนต่างชาติใช้คนไทยถือครองแทนอย่างเป็นระบบ.


