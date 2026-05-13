โจรใต้ประกบยิง อส.จะแนะ ขณะขี่รถ จยย.กลับบ้าน เจ็บสาหัส 1 ราย

นราธิวาส – คนร้ายประกบยิง อส.จะแนะ ขณะกำลังขับรถ จยย.กลับบ้านหลังออกเวรจาก ชคต.ดุซงญอ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่ริมถนนในหมู่บ้านกาแย ม.5 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส คาดเป็นการสร้างสถานการณ์รายวัน
วันนี้ (13 พ.ค.) พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ มีชาวบ้านนำตัวผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนมาส่งรักษาที่โรงพยาบาล จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่ง เดินทางไปตรวจสอบ ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ สมาชิกเอกอาฟัณนี เจ๊ะเต๊ะ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ต.ดุซงญอ ที่แพทย์กำลังทำการปฐมพยาบาล โดยมีบาดแผลถูกยิงของกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ที่บริเวณต้นขาขวา 3 แผล สะโพกข้างขวา 1 แผล และที่นิ้วมือข้างขวา 1 แผล รวม 5 แผล และเมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
จากการสอบถามพลเมืองดีที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาล ทราบว่าเหตุเกิดขึ้นที่ริมถนนในหมู่บ้านกาแย ม.5 ต.ดุซงญอ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ผกก.สภ.จะแนะ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มตะแคงอยู่ในพงหญ้าริมไหล่ทาง และห่างจากจุด รถ จยย. ที่ล้มตะแคง ประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่พบร่องรอย ของรถ จยย. ขูดขีดบนผิวถนนเป็นทางยาว และมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 ม.ม. ตกอยู่ จำนวน 6 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า หลังจากที่ อส.อาฟัณนี ได้ออกเวรจาก ชคต.ดุซงญอ จึงขี่รถ จยย.กลับบ้านพักในพื้นที่บ้านกาเต๊าะ ม.6 ต.ดุซงญอ ตามลำพัง เมื่อถึงบริเวณบ้านกาแย ม.5 ต.ดุซงญอ ได้มีคนร้ายจำนวน 2 คน ขี่รถ จยย.ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นฟีลาโน สีชมพู ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นพาหนะ ตามไล่หลังมา เมื่อสบโอกาสคนร้ายได้ขี่รถ จยย.เข้าประชิด ให้คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายใช้อาวุธปืนพก ขนาด 9 ม.ม.ออกมายิงใส่ เมื่อถูกกระสุนปืนรถ จยย.ของ อส.อาฟัณนี ได้เสียหลักล้มคว่ำตกไหล่ทาง ซึ่งต่อมาพลเมืองดีพบเห็นจึงได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะดังกล่าว ส่วนคนร้ายได้ขี่รถ จยย.หลบหนีโดยมุ่งหน้าไปตามถนนเส้นทางบ้านน้ำวน ม.1 ต.ช้างเผือก อ.จะแน
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อลอบดักสังหารเจ้ากน้าที่รัฐรายวัน