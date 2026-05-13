ชุดพญาเสือบุกยึดแบคโฮลอบขุดดินกลางป่าสงวน “พรุควนเคร็ง” คนขับซัดคนจ้างอ้างมีใบ สค.1

นครศรีธรรมราช - ตชด.ชุดพญาเสือ ภาคใต้ร่วมกับ กอ.รมน.จ.นครศรีธรรมราชจับคาหนังคาเขาขณะลอบขุดทำสวนปาล์มกลางเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุควนเคร็ง คนขับแบคโฮช็อกอ้างรับจ้างมาขุด ไม่นึกว่าที่ป่าสงวน คนจ้างอ้างว่ามีใบ สค.1
วันนี้ (13 พ.ค.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ญาณวิรุตม์ ตุ้งซี่ ผบ.กองร้อย 427 ตชด.42 ค่ายศรีนครินทรา นำกำลังพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ ภาคใต้ (สปป.4) และ กอ.รมน.จ.นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุควนเคร็ง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเข้าจับกุมบุคคลพร้อมด้วยรถแบคโฮขณะขุดปรับที่ดินเพื่อทำเกษตรกรรม
เบื้องต้นได้คุมตัวผู้ต้องหา จากการกระทำความผิดซึ่งหน้า คือนายสุพัตร์ ชาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และนายประทีป ชาว ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ขณะใช้รถแบคโฮแผ้วถางบุกรุกที่ดินดังกล่าวเป็นวงกว้าง อยู่จึงได้จับกุมตัวพร้อมยึดรถ
เมื่อรู้ตัวว่าถูกจับดำเนินคดี นายสุพัตร์ได้นำสัญญาว่าจ้างทำของ ซึ่งจ้างโดยนายประทีป พร้อมยืนยันว่านายประทีปได้ว่าจ้างโดยอ้างเอกสารสิทธิครอบครอง หรือ สค.1 เป็นหลักฐานว่าเป็นของนายประทีป โดยให้ใช้รถแบ็คโฮขุดร่องทำแนวในพื้นที่ 58 ไร่ ในราคาชั่วโมงทำงานละ 17,000 บาท เพื่อทำการปลูกปาล์มน้ำมัน เมื่อเห็นว่ามีเอกสารและได้ทำสัญญาว่าจ้างอย่างถูกต้อง จึงนำรถแบ็คโฮมาทำงานโดยไม่รู้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ขณะที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า บุกรุกยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ แผ้วถาง หรือเผาป่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนคุมตัวทำบันทึกจับกุมแล้วนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอวด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป