“เสี่ยเล็ก” ยันไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล “หาดฟรีดอม ภูเก็ต ” ยันมีหลักฐานครอบครองที่ดิน เก็บค่าลงหาดไม่ใช่ตนแน่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “เสี่ยเล็ก” เปิดปาก ยันไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล “หาดฟรีดอม ภูเก็ต” แต่เป็นคนชอบกีฬายิงปืน พร้อมยืนยัน มีหลักฐานครอบครองที่ดินถูกต้อง อาศัยทำกินมาเป็นเวลาหลายสิบปี ส่วนประเด็นเก็บค่าลงหาดไม่ใช่ตนแน่นอน
จากกรณี “ เสี่ยเล็ก” เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา บุกรุกป่า พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และบุกรุกป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 4 คดี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งใน 4 คดี ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน ที่ สภ.กะรน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 132 พ.ค.ฬ ที่ผ่านมา หลัง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ สร้างสิ่งปลูกสร้าง ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ โดย เสี่ยเล็กได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า ตนเองดีใจที่ได้เจอผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ข่าวที่เกิดขึ้นมาความคลาดเคลื่อนไปมาก ยินดีที่จะให้ความกระจ่างกับทางผู้ช่วยรัฐมนตรี และ พร้อมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ้านของตนเอง หลังถูกตรวจค้นก็ไม่กล้ากลับบ้าน
และการเข้าพบกับทางตำรวจในครั้งนี้ เนื่องจากทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกะรน เรียกเข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งตนก็ยินดีให้ข้อมูลทุกเรื่อง และวันนี้ตนรู้สึกสบายใจขึ้น ตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อม จะให้ไปคุยกับใครเพราะทุกคนติดอาวุธ
“เสี่ยเล็ก” ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ว่า ตนเองไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ แต่เป็นคนชอบเล่นกีฬายิงปืน ซึ่งมีปืนที่จดทะเบียน 4 กระบอก ส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่ เป็นภาพในอดีตที่เคยถ่ายไว้นานแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขู่ใคร และไม่เคยนำไปก่อเหตุ แต่ยอมรับว่ามีปัญหากับบุคคลหลายกลุ่ม ซึ่งตนก็เป็นคนไม่ยอมคน ที่ผ่านถูกลอบยิงหลายครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันตัว แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายถึงชีวิต ปัจจุบันตนมีคดีความหลายคดี ทั้งเป็นโจทย์และตกจำเลย โดยเฉพาะกับบุคคลมีสี
ส่วนกรณีมีข่าวว่าตนได้กล่าวหาปลัดจังหวัดว่า เรียกรับเงิน 100 ล้านบาท เพื่อแลกกับการจบเรื่อง ไม่ถูกตรวจสอบ ว่า เรื่องนี้ มีคนอื่นเป็นคนพูด แต่ไม่ได้กล่าวถึงปลัดจังหวัดภูเก็ต โดยคนที่พูด ระบุว่า หากจ่ายเงิน 100 ล้านบาท ที่ดินบริเวณหาดฟรีดอม 6 ไร่ จะไม่มีปัญหา แต่ตนบอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูด เงิน 100 ล้านบาท ตนไม่รู้จะไปหาที่ไหน แต่ถ้าพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของตนก็ยินดีให้ เพราะตนเองมีที่ดินสวนยาง ที่ดิน สค.1 ที่ซื้อต่อมา
เสี่ยเล็ก ยังกล่าวต่อไปว่า ตนเองอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่เด็ก ก่อนหน้านี้เคยเป็นบ้านไม้ง้าว หมู่ 3 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ แต่หลังปี 2517 ได้เปลี่ยนเป็นหมู่ 4 ปัจจุบันพื้นที่คาบเกี่ยวกับหมู่ 1 ตนเองเพิ่งทราบข้อมูลหลังมีปัญหากับกรมป่าไม้ และยืนยันมีเอกสารสิทธิหนังสือสอบสวนพิสูจน์สิทธิของกระทรวงมหาดไทย ที่ออกให้ประชาชน จำนวน 20 ไร่ ซึ่งได้รับมอบมาจากลุงของตนเอง ส่วนที่ดิน สค.1 แจ้งไว้จำนวน 3 ไร่ แต่ยังไม่เคยทำการรังวัด ในอดีตแม่บอกว่า มีประมาณ 4 ไร่กว่า ตนจึงไปยื่นขอออกโฉนด แต่อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า มีเนื้อที่เท่าไหร่กันแน่ และขอยืนยันว่า ตนอยู่ด้วยสิทธิ อายุ 52 ปีแล้วทำไมถึงอยู่ในพื้นที่นี้จนถึงทุกวันนี้ ก็แสดงว่าต้องมีเหตุผลสักข้อที่ทำให้ตนอยู่ได้ แต่ยืนยันไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลหรือบารมี แน่นอน
ส่วนเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางลงชายหาด เสี่ยเล็ก กล่าวว่า ไม่ได้เป็นคนเก็บค่าผ่านทางลงหาดฟรีดอม แต่เป็นคนอื่นที่เก็บ ตนเองทราบว่าเป็นใคร แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ที่ผ่านมาตนทำหนังสือร้องไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเก็บเงิน สุดท้ายมีการเก็บเงินจริง ผู้กระทำความผิดเวลาเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ก็หนีหายกันหมด แต่เราไม่สามารถไปไหนได้เพราะบ้านเราอยู่ตรงนี้ ทุกคนก็มองว่าเป็นตนทำ สืบดูก็รู้