ลุยค้น 7 เป้าหมายธุรกิจชาวต่างชาติผิดกฎหมาย บนเกาะพะงัน รับนายกลงพื้นที่วันนี้ แก้ปัญหาต่างชาติ-นอมินี

สุราษฎร์ธานี – เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังหลายหน่วย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นธุรกิจชาวต่างชาติผิดกฎหมาย 7 เป้าหมายบนเกาะพะงัน โดยเฉพาะการครอบครองที่ดินและจดทะเบียนไม่ถูกต้อง รับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 13 พ.ค.69) ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยพร้อมประชุมชี้แจง มอบนโยบาย เจ้าหน้าที่ นำหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย 7 เป้าหมาย เพื่อเข้าทำการตรวจสอบตรวจค้นธุรกิจของชาวต่างชาติ ที่เป็นเป้าหมาย ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยใช้นอมินี กระทำความผิดในประเทศไทย โดยเฉพาะการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนบริษัทภายในราชอาณาจักรไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในขณะที่มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ได้เดินทางแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าของที่ดินอย่างน้อย 12 ราย ที่พบกระทำความผิดแล้ว ในข้อกล่าวหาต่างด้าวครอบครองที่ดิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติกระทำความผิดในประเทศไทย