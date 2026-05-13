ทุเรียนชุมพร ออกสู่ตลาดกว่า 3.3 แสนตันในปีนี้ ด้าน มังคุด เงาะ ทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดปี

ชุมพร - เกษตรชุมพรประเมินผลผลิตไม้ผลปี 69 4 ชนิด “ทุเรียน” อันดับ 1 ยอดพุ่งสูงกว่า 3.3 แสนตัน มังคุด เงาะ และลองกอง ทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี วางแผนบริหารจัดการไม่ให้ล้นตลาด
นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดเวที Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรณ์ไม้ผลจากทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และสมาคมไม้ผลจังหวัดชุมพร รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน
ทั้งนี้ นายธีรวัต มณีวัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 พร้อมคณะ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลด้านผลผลิตในครั้งนี้ด้วย
ผลการประเมินสถานการณ์ไม้ผลปี 2569 พบว่า “ทุเรียน” ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูก จำนวน 337,272 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 251,567 ไร่ คาดให้ผลผลิตรวม 337,675 ตัน หรือเฉลี่ย 1,342 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2569 ช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุดคือ ต้นเดือนกรกฎาคม คาดมีปริมาณกว่า 48,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของผลผลิตทั้งหมด
“มังคุด” มีพื้นที่ปลูก จำนวน 45,638 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 49,263 ตัน ผลผลิตเริ่มออกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม โดยช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะมีผลผลิตออกสูงสุดประมาณ 8,721 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.70
“เงาะ” มีพื้นที่ปลูก จำนวน 877 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 864 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 647 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 559 ตัน ผลผลิตออก ผลผลิตเริ่มออกเดือนพฤษภาคม กระจายไปจนถึงต้นเดือนตุลาคม 2569 โดยมากที่สุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม จำนวน 90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.10
“ลองกอง” มีพื้นที่ปลูก 3,316 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 3,316 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 378 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 1,255 ตัน ผลผลิตเริ่มออกช่วงปลายเดือนกรกฎาคมกระจายไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2569 โดยมากที่สุดในช่วงกลางเดือนกันยายน จำนวน 346 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.57
ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเจ้าของแปลงพยากรณ์ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ จะได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล ทั้ง 4 ชนิด ร่วมวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดชุมพร ให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบต่อไป