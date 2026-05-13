นายกลงเกาะพะงันวันนี้ แก้ปัญหาต่างชาติยึดเกาะ-นอมินี แม่ทัพภาค 4 พร้อมผู้ว่าฯ เตรียมความพร้อมรับ

สุราษฎร์ธานี - แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะพะงัน แก้ไขปัญหา นอมินี เครือข่ายชาวต่างชาติ ทำธุรกิจบนเกาะพะงัน
พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อม นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางลงพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (12 พ.ค.69) เพื่อเตรียมสถานที่ และห้องประชุม ที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และ การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ที่มีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 13 พฤษภาคมนี้ 2569 นี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ ที่ใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมาย สุ่มเสี่ยงให้เกิดภัยคุกคามประชาชน
ซึ่งอำเภอเกาพะงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำให้เกิดปัญหา และกระทบต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีการจ้างงานจำนวนมาก และอาจส่งผลต่อรายได้ของประชาชน
โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด้วยเครื่องบิน แอร์บัส 319 จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน6) ดอนเมือง กรุงเทพ ถึงท่าอากาศยานสมุย ในเวลา 11.00 น.จากนั่นเดินทางไปลงเรือที่ท่าเรือบ้านบางรักษ์ ด้วยเรือสปีดโบ้ท ไปยังท่าเรือบ้านท้องศาล อำเภอเกาะพะงัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน และ พบปะพี่น้องประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง จากนั้นเวลา 15.30 น.เดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ต
ในขณะที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ที่เดินทางลงมายัง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านศรีธนู หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบปะผู้นำชุมชน รับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งประสานการปฏิบัติการทำงานระหว่างกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน กับ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี (พะงัน) และ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา รายงานต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม นี้