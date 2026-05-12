วุ่น! วงการสงฆ์ร้อนระอุ! งานศพ วัดพรุตะเคียน เจ้าอาวาสสั่งเบรกพระวัดอื่นขึ้นอาสนะ

ชุมพร - ดราม่าวงการสงฆ์ร้อนระอุ! งานศพ วัดพรุตะเคียน จ.ชุมพร วุ่น เจ้าอาวาสสั่งเบรกพระวัดอื่นขึ้นอาสนะ อ้าง “กฎวัด” ทั้งที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโปร่งเหมือนกัน
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์และในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวชุมพร เมื่อเกิดเหตุการณ์กินแหนงแคลงใจระหว่างพระสงฆ์ในพื้นที่ ในงานฌาปนกิจศพรายหนึ่ง ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ซึ่งสะท้อนถึงรอยร้าวในแวดวงสงฆ์และสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก บรรยากาศสุดตึงเครียด กลางงานฌาปนกิจ
โดยเหตุการณืดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 พ.ค. 69 ณ ศาลาฌาปนสถาน วัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในงานฌาปนกิจศพ นายเสริม พัฒน์เจริญ (คุ่ย) อายุ 70 ปี บรรยากาศที่ควรจะเป็นไปด้วยความสงบเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย กลับกลายเป็นความตึงเครียด เมื่อเจ้าภาพนิมนต์พระภิกษุจาก 2 วัด คือ วัดถ้ำพรุตะเคียน จำนวน 15 รูป และ วัดเขาเจดีย์ จำนวน 10 รูป รวม 25 รูป เพื่อมาสวดมาติกาบังสุกุล
ปรากฎว่าทางเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน คือ พระครูพินิจศักดิ์ ฉันทโก ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์จากวัดเขาเจดีย์ ขึ้นนั่งสวดบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ โดยระบุสั้นๆ ว่า “เป็นข้อตกลงและกฎของวัด” สร้างความมึนงงให้กับเจ้าภาพและแขกเหรื่อหลายร้อยคนที่มาร่วมงาน
ญาติคาใจ ทั้งๆที่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเจ้าอาวาสวัดทั้ง 2 แห่ง เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโปร่งเหมือนกัน แต่ทำไมสวดร่วมกันไม่ได้
นายวิโรจน์ พัฒน์เจริญ น้องชายผู้ตาย เปิดเผยว่าด้วยความอัดอั้นว่า ครอบครัวมีความผูกพันกับวัดนี้มาตั้งแต่สมัย หลวงพ่อโปร่ง โชติโก อดีตเกจิดังยังอยู่ การที่นิมนต์พระจากวัดเขาเจดีย์มาด้วย เพราะทั้งสองวัดต่างก็เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อโปร่งเช่นเดียวกัน
ตนไม่เข้าใจว่าทำไมพระลูกศิษย์หลวงพ่อโปร่งด้วยกัน ถึงไม่ยอมให้สวดด้วยกัน ทั้งที่นี่คือวัดประจำหมู่บ้านที่พวกเราช่วยกันสร้างมา ตนแค่อยากให้พี่ชายได้รับบุญใหญ่จากพระ 25 รูปอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้าน นายธีรชัย นวลพรหม หรือหมอต้อ พิธีกรชื่อดัง และเคยทำงานในวัดนี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อโปร่งยังดำรงสังขารอยู่ กล่าวว่า ตนเองตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะตามประเพณีแล้ว การนิมนต์พระต่างวัดมาสวดร่วมกันเป็นเรื่องปกติที่ทำได้ ตนจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับกฎเกณฑ์ใหม่ของวัดถ้ำพรุตะเคียน ตนให้ชาวบ้านพิจารณากันเองแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมาะสมหรือไม่ในงานบุญเช่นนี้
สุดท้ายเจ้าภาพตัดสินใจเพื่อไม่ให้พิธีกรรมเสียฤกษ์ ให้พระจากวัดเขาเจดีย์ทั้ง 10 รูป นั่งที่โต๊ะรับแขกด้านล่างแทนการขึ้นอาสนะสงฆ์ โดยมีเพียงพระวัดถ้ำพรุตะเคียนเท่านั้นที่ประกอบพิธีบนอาสนะได้ ท่ามกลางสายตาไม่พอใจของชาวบ้านที่มาร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับวัดถ้ำพรุตะเคียน ในอดีตมี หลวงพ่อโปร่ง โชติโก (พระครูโสตถยาธิคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังและพระนักพัฒนาที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงในภาคใต้ ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สิริอายุ 90 ปี ปัจจุบันมี พระครูพินิจศักดิ์ ฉันทโก เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน
สำหรับวัดเขาเจดีย์นั้น หลวงพ่อโปร่งโชติโก ร่วมกับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถและบูรณะวัด จนปัจจุบันกลายเป็นวัดขนาดใหญ่ และได้มอบให้พระลูกศิษย์ที่ไกล้ชิด คือ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
กรณีเรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในวงการสงฆ์ ที่วัดถ้ำพุตะเคียนวางกฎกีดกันพระสงฆ์จากวัดอื่น ที่ไม่อนุญาตให้วัดเขาเจดีย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโปร่งมาด้วยกันขึ้นอาสนะสงฆ์ ที่ใช้สำหรับพระสวดมนต์หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน.
