สส.แซม จี้ นายกสั่งตรวจสอบ หลังโซเชียลแชร์ “ภูเก็ต เดือด เดือนละโล จ่ายใคร”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สส.แซม เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 โพสต์เฟสฯส่วนตัว จี้นายกรัฐมนตรี สั่งตรวจสอบด่วน หลังสื่อ ออนไลน์ แชร์ข้อความ #ภูเก็ต เดือด เดือนละโล จ่ายใคร !!
สส.แซม เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 โพสต์เฟสส่วนตัว จี้นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบ กรณีมีการแชร์ข้อความ ในสื่อสังคมออนไลน์ #ภูเก็ต เดือด เดือนละโล จ่ายใคร !! ซึ่งเป็นกล่าวถึงว่ามี การเรียกเก็บส่วย จากสถานประกอบการ สถานบันเทิง ในพื้นที่ป่าตอง ให้กับบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และทำให้เกิดการการตั้งคำถามต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
จึงขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการตรวจสอบ อย่างเร่งด่วน หากพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าระดับไหนเข้าไปเกี่ยวข้อง ขอได้โปรดบัญชาการ ให้มีการจัดการอย่างเด็ดขาด เพื่อทำให้ธุรกิจสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ตดำเนินการอย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ไม่มีการเรียกเก็บส่วย อย่างแท้จริง