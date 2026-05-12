“เสี่ย ล.” เข้าพบพนักงานสอบสวน หลังถูกแจ้งความ รุกป่า “หาดฟรีดอม”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “เสี่ย ล.” เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.กะรน จ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าตรวจยึดพื้นที่บริเวณป่าหาดฟรีดอม แจ้งความดำเนินคดี บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 4 คดี
วันนี้ (12 พ.ค.69) "เสีย ล." ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหารุกป่าหาดฟรีดอม ได้เดินทาง เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.กะรน จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าแจ้งความดำเนินคดี โดยมีพล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเดินทางมาติดตามคดีดังกล่าวด้วยตัวเอง ภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้น ถูกเจ้าหน้าที่ แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.248 และ ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 รวมทั้งหมด 4 คดี พื้นที่รวม ประมาณ 10 ไร่ โดยทั้ง 4 คดี เป็นข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกัน เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ได้ร้องเรียนไปยัง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ตรวจสอบบุคคลดังกล่าว ก่อนมอบหมายให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปกครองพิเศษจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง จนเป็นที่มาของการตรวจยึดที่ดิน บริเวณหาดฟรีดอม จำนวน 57
ไร่ 23 คดี และมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน